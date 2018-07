INFORMAŢIE DIN ANCHETĂ, DESPRE POSIBILUL CRIMINAL AL COPILEI DE CINCI ANI!

Investigatorii au conturat profilul asasinului fetiței de la Baia Mare. Leziunile de pe trupul Esterei, micuța de numai cinci anișori violată și ucisă acum mai bine de o lună și jumătate, într-un cartier mărginaș, populat de o comunitate de romi, îi fac pe anchetatorii maramureșeni să creadă că au de-a face cu un criminal tânăr, ce nu are mai mult de 50 de kilograme, fără prea multă forță și cu un organ sexual nedezvoltat.În timp ce individul care a curmat viața copilei este încă liber, investigatorii continuă procedura de comparare a sutelor de probe ADN recoltate de la cei audiați, dar și audierile folosind tehnici speciale de interpretarea a limbajului mimico-gestual.

Examinarea medico-legală a rănilor suferite de copila violată și mai apoi ucisă cu brutalitate i-a ajutat pe investigatorii maramureșeni să facă un fel de ”portret robot” al ucigașului care este încă în libertate, să contureze profilul atacatorului. Leziunile vaginale, care nu au fost profunde, semnele care au rămas pe trupul micuței în urma compresiei acestuia între sol și corpul criminalului, dar și anumite leziuni provocate de mâinile agresorului care a țintuit-o în timpul actului sexual îi fac pe anchetatori să creadă că principalul suspect este un tânăr cu caracteristici fizice nedezvoltate.







Ucigașul copilei de cinci ani ar putea fi și un adult nedezvoltat din punct de vedere fizic

”Penetrarea nu a fost nici profundă, nici finalizată, pentru că altfel victima ar fi suferit leziuni extrem de grave, poate chiar rupturi de organe. Coroborând aceste date medicale cu celelalte leziuni descoperite la autopsie pe corpul fetiței – urme de compresie a trupului prins între agresor și sol, dar și răni provocate prin strângere cu mâna -, am conturat profilul ucigașului. Noi credem că vorbim de un suspect ce are 14-16 ani, cu o constituție astenică, fără prea multă putere, ce nu are mai mult de 50 de kilograme și cu organul sexual mic sau nedezvoltat. Poate fi și un adult, dar care să se încadreze la tipologia amintită”, ne-au dezvăluit surse judiciare.







Asasinul s-a speriat de strigătele de ajutor ale fetiței, a întrerupt actul sexual și a ucis din instinct



Modul în care micuța Estera a fost ucisă i-a condus pe investigatori la presupunerea că asasinul i-ar fi luat viața în momentul în care copila ar fi început să strige după ajutor, așa cum a putut ea. Faptul că individul i-a zdrobit capul cu o cărămidă arată, în viziunea judiciariștilor, că ucigașul s-a speriat, a întrerupt actul sexual și a acționat din instinct, scrie, în exclusivitate, libertatea.ro