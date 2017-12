INFORMAŢIA ZILEI despre poliţistul lovit în cap cu sabia, în timpul unor percheziţii

1

Sanatate

In primul rind multa sanatate politistului si recuperare cit mai rapida. Din pct. meu de vedere e un miracol ca dupa o lovitura miseleasca ghinionistul are si partea lui de noroc. Dar si norocul asta si-l mai face si omul adica conteaza si conditia fizica indiferent de virsta. Adica si sport-ul are rolul lui, mai mult daca de la o virsta frageda incepi sa practici "ceva" (indifent ce) cu atit mai bine pt. sanatate !