Informaţia zilei despre Dosarul "Gala Bute"

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au amânat vineri, pentru 9 mai, dezbaterile finale în dosarul "Gala Bute", în care Elena Udrea a fost condamnată în primă instanță la șase ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu.Inițial, Instanța supremă stabilise ca vineri să se desfășoare ultimul termen al procesului, însă omul de afaceri Adrian Gărdean, care are statutul de martor-denunțător în dosar, nu s-a prezentat la audieri, urmând ca el să fie adus cu mandat pe 9 mai.Tot vineri, instanța a respins o cerere depusă de avocații Elenei Udrea privind audierea acesteia prin videoconferință din Costa Rica.Avocații au invocat că fostul ministru a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica, însă susținerile apărătorilor nu au fost probate prin documentele depuse la dosar."Din înscrisurile prezentate, emise de autoritățile din Costa Rica, nu rezultă că a primit statutul de refugiat sau de refugiat politic, ci doar că a formulat o solicitare către autorități de a primit statutul de refugiat", a spus președintele completului de judecată.Pe de altă parte, magistrații au admis o cerere depusă de avocatul fostului președinte al Federației Române de Box Rudel Obreja, prin care acesta a solicitat ca DNA să spună dacă SRI i-a sprijinit tehnic pe procurori în desfășurarea anchetei.Pe 29 martie 2017, Elena Udrea a fost condamnată în primă instanță la șase ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită și abuz în serviciu.În același dosar, Rudel Obreja, fost președinte al FRB, a fost condamnat la cinci ani închisoare cu executare iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deținute de Elena Udrea, a primit trei ani de închisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzațiile de participație improprie la abuz în serviciu și folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite.Ștefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an și șase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a primit patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, trei ani de închisoare cu suspendare, și Dragoș Marius Botoroagă, administratorul unei firme, doi ani și șase luni cu suspendare.ÎCCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea să plătească aproape 3 milioane de euro despăgubiri.Instanța a mai dispus atunci ca Rudel Obreja să plătească în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fostă SC Europlus Computers SRL), către Ministerul Finanțelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despăgubiri civile. Totodată, i se confiscă suma de 3.000.000 lei.Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, și anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia și Breazu, au primit, cu știința sa, sume de bani de la reprezentanții unor societăți comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanțate de ministerul pe care inculpata îl conducea.Anchetatorii spun că sumele obținute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri și servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizația București a PDL și Rudel Obreja).Udrea mai este acuzată că a determinat alți funcționari din minister să își încalce atribuțiile cu prilejul achiziției de servicii de publicitate la 'Gala Bute', prejudiciind bugetul instituției și creând un folos necuvenit pentru Rudel Obreja.