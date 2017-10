Infernul de la Permise şi Înmatriculări. Şeful serviciului a ieşit din birou, la munca de teren

Infernul de la Permise și Înmatriculări. Șeful serviciului a ieșit din birou, la munca de teren

La începutul verii, cotidianul „Cuget Liber” aducea în atenția opiniei publice situația îngrijorătoare de la Serviciul Permise și Înmatriculări Auto Constanța. Atunci, relatam că nu mai puțin de trei lucrători au fost luați de ambulanțe chiar din sediul instituției, în urma suprasolicităriim de la locul de muncă. Ce s-a schimbat din acel moment și până în prezent? Conducerea serviciului și… cam atât. Mai mult, noul șef al serviciului examinează candidații care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere, pentru a putea face față solicitărilor și pentru a-și ajuta colegii.Comisarul șef Liviu Ionuț Vîrșă a făcut cunoștință extrem de repede cu realitatea dură de la Constanța, după ce a câștigat concursul pentru ocuparea postului de conducere al Serviciului Permise și Înmatriculări Constanța. Acesta a venit de la malul mării, după ce a ocupat funcția de șef serviciu în cadrul Direcției Regim Permise Auto și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Fără să încerce să ascundă mizeria sub preș, acesta a fost de acord să stea de vorbă cu reporterul „Cuget Liber” despre situația din prezent a instituției și plângerile cetățenilor.Lucrurile nu arată deloc roz, întrucât volumul de muncă s-a dublat față de anul trecut, în condițiile în care schema de personal este incompletă. Ar fi nevoie de încă cinci persoane pentru a ocupa o schemă de personal cu mult subdimensionată. Dacă, în anul 2010, instituția avea 48 de lucrători la un volum de muncă cu mult mai mic față de prezent, lucrurile s-au schimbat în sens invers, adică aproape 30 de lucrători trebuie să se confrunte cu sarcini mult mai multe.„După redimensionarea schemei, avem și cinci posturi neocupate. Recrutarea personalului se poate face prin două metode. Prima - mutare de la alte structuri, dar și acestea se confruntă cu probleme de personal. A doua metodă este angajarea directă, dispusă de la nivelul ministerului. Vă dați seama că am făcut solicitări în acest sens, dar este dureros când văd aglomerație la ghișee și lumea îmi spune că nu fac nimic să rezolv situația. Și mai dureros este că oamenii îi ceartă pe cei de la ghișee, care nu au absolut nicio vină și acest lucru se întâmplă frecvent”, ne-a declarat comisarul șef Liviu Ionuț Vîrșă, șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Constanța.Vestea bună este că problema este identificată și se știu și soluțiile pentru rezolvarea ei. Vestea mai puțin bună este că Guvernul României a blocat angajările în administrație până la finalul lui 2017.„Așteptăm să se materializeze eforturile pe linie de personal. Pe termen mediu și lung, problema va fi rezolvată numai prin suplimentarea personalului. Nu vă ascund faptul că se muncește foarte mult. Au fost situații în care colegii mei nu au luat pauză sau au vrut să meargă la toaletă și li s-a reproșat acest lucru. Nu este normal ca un om să lucreze fără pauză și asta s-a întâmplat. Sunt colegi care nu și-au luat concedii în acest an, pentru a putea face față solicitărilor. Sincer, nu știu cine va veni. Avem lucrători deosebiți și pe linie de examinări, și de înmatriculări”, a mai precizat Liviu Vîrșă.Aproximativ 100 de cereri de înmatriculări în fiecare zi procesează un lucrător al Serviciului Permise și Înmatriculări Constanța. După scoaterea timbrului de mediu, înmatriculările au „explodat” pur și simplu, atât la Constanța, cât și în restul țării. La Constanța, volumul de muncă s-a triplat, recunoaște conducerea instituției, care mai adaugă că efortul făcut de lucrători este de admirat.„Volumul de muncă pe linia de înmatriculări s-a triplat, cel puțin în primele luni ale anului. Colegii mei au făcut eforturi extraordinare. Cei care au putut să opteze pentru a ieși la pensie au și făcut-o, pentru a scăpa de ritmul acesta de lucru. Este frustrant și pentru dumnealor să aibă în față oameni nemulțumiți și să se ajungă la situații încordate, fără să fie vina vreuneia din părți”, a conchis comisarul șef Vîrșu.