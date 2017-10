INEDIT / IMAGINI din timpul jafului de la Sanpaolo / VIDEO

1

,in 1960 si la Paris erau de 20 de ori mai putine masini decat azi,iar in 1940 oameni desculti gaseai in multe capitale europeene.Nr masinilor si restul l'a adus progresul logic al istoriei si nicidecum vreun guvern.In acei ani puteai sa ai bani dar nu aveai voie sa ai masina.Era un privilegiu al banditilor de comunisti din care te tragi tu.AZI, este vorba de un primar incapabil,antigospodar,paranoic,care face ce vrea cu banii nostri si ai Europei.Constanta are potentialul necesar sa fie o adevarata perla la Marea Neagra,insa cu edilii actuali putea sa fie Rio de janeiro ca tot un cacat cu perje ar fi devenit.Ai priceput?Daca nu mai citeste odata.