„Individ bine dotat sexual caut adolescente să le violez“

O adolescentă a fost violată, joi seară, pe un teren agricol situat între drumul național 39 și Sanatoriul de boli dermato-venerice de la Agigea. Tânăra a trecut prin momente de coșmar. Conform polițiștilor, violatorul, fost pușcăriaș, și-a dotat penisul cu nu mai puțin de zece bile. El este anchetat, în libertate, de oamenii legii pentru viol și conducerea unui autoturism fără a avea permis. Tânăra siluită, în vârstă de 17 ani, care locuiește într-un cartier amplasat în apropierea localității Agigea, lucrează la un bar din Eforie. Joi după-amiaza, fata a plecat de la serviciu pe jos către casă. Când a ajuns în Agigea, s-a oprit la un bar, unde a stat la un suc cu o verișoară. Tinerele s-au luat cu vorba și, astfel, au trecut câteva ore. În jurul orei 22, adolescenta s-a decis să meargă acasă. Verișoara a venit cu ideea să găsească o mașină de ocazie care să o ducă până la domiciliu. Așa s-au întâlnit cu Vasile Florin Petrea, de 40 de ani, din Cumpăna. Bărbatul se afla la volanul autoturismului proprietate personală, marca Dacia. Nu are permis de conducere. Petrea, care își are domiciliul în comuna Cumpăna, s-a oferit să o ducă acasă pe tânăra de 17 ani. În loc de asta, însă, individul a schimbat traseul, oprind mașina pe o solă de teren agricol aflată între drumul național 39 și Sanatoriul de boli dermato-venerice Agigea. A tras-o pe fată afară din autovehicul, a dezbrăcat-o cu forța și tot cu forța a întreținut cu ea relații sexuale normale. Culmea, apoi a dus-o pe minoră acasă. Cel puțin așa susține aceasta. La scurt timp după cele întâmplate, victima a anunțat Postul de Poliție Agigea. Vasile Florin Petrea este cercetat în stare de libertate. Oamenii legii spun că nu există suficiente motive pentru ca bărbatul, care are la activ două condamnări pentru viol, să fie trimis în spatele gratiilor. Individul nu-și recunoaște fapta, iar martori la incident nu au existat, astfel încât aceștia să „încline balanța” în favoarea victimei. Și dacă tot pare să fie pornit pe comiterea de violuri, bărbatul s-a dotat corespunzător. Potrivit polițiștilor, infractorul și-a introdus zece bile în penis, pe vremea când era închis în penitenciarul de la Poarta Albă. Din acest motiv, soția lui a decis să divorțeze.O adolescentă a fost violată, joi seară, pe un teren agricol situat între drumul național 39 și Sanatoriul de boli dermato-venerice de la Agigea. Tânăra a trecut prin momente de coșmar. Conform polițiștilor, violatorul, fost pușcăriaș, și-a dotat penisul cu nu mai puțin de zece bile. El este anchetat, în libertate, de oamenii legii pentru viol și conducerea unui autoturism fără a avea permis. Tânăra siluită, în vârstă de 17 ani, care locuiește într-un cartier amplasat în apropierea localității Agigea, lucrează la un bar din Eforie. Joi după-amiaza, fata a plecat de la serviciu pe jos către casă. Când a ajuns în Agigea, s-a oprit la un bar, unde a stat la un suc cu o verișoară. Tinerele s-au luat cu vorba și, astfel, au trecut câteva ore. În jurul orei 22, adolescenta s-a decis să meargă acasă. Verișoara a venit cu ideea să găsească o mașină de ocazie care să o ducă până la domiciliu. Așa s-au întâlnit cu Vasile Florin Petrea, de 40 de ani, din Cumpăna. Bărbatul se afla la volanul autoturismului proprietate personală, marca Dacia. Nu are permis de conducere. Petrea, care își are domiciliul în comuna Cumpăna, s-a oferit să o ducă acasă pe tânăra de 17 ani. În loc de asta, însă, individul a schimbat traseul, oprind mașina pe o solă de teren agricol aflată între drumul național 39 și Sanatoriul de boli dermato-venerice Agigea. A tras-o pe fată afară din autovehicul, a dezbrăcat-o cu forța și tot cu forța a întreținut cu ea relații sexuale normale. Culmea, apoi a dus-o pe minoră acasă. Cel puțin așa susține aceasta. La scurt timp după cele întâmplate, victima a anunțat Postul de Poliție Agigea. Vasile Florin Petrea este cercetat în stare de libertate. Oamenii legii spun că nu există suficiente motive pentru ca bărbatul, care are la activ două condamnări pentru viol, să fie trimis în spatele gratiilor. Individul nu-și recunoaște fapta, iar martori la incident nu au existat, astfel încât aceștia să „încline balanța” în favoarea victimei. Și dacă tot pare să fie pornit pe comiterea de violuri, bărbatul s-a dotat corespunzător. Potrivit polițiștilor, infractorul și-a introdus zece bile în penis, pe vremea când era închis în penitenciarul de la Poarta Albă. Din acest motiv, soția lui a decis să divorțeze.