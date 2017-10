Indisciplina pe străzile din Constanţa, sancţionată cu dosare penale

1

E greu sa fii civilizat,mai ales cand nu vrei

Indisciplina si lipsa totala a bunului simt. Pe langa regulamentele clare,oamenii mai au acces la educatie de acasa, cum se spune.Am fost in Austria si am vazut cum soferii de acolo se comporta la volan de parca ar fi prieteni cu tine,se conduce fara smacherie,fara bagat botul in curul tau si claxonat sa mergi repede ca asa vrea boul,totul este civilizat. Bine,sunt si balarii de soferi,multi romani de exemplu,care profita de respectful alora si se baga in fata ,specific marlanesc. Romanii nu au bun simt in general,este evident,nu au educatie,sunt marlani,medievali.Peste doua -trei secole poate vom evolua pozitiv.....