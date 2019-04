Indicativ de alarmare la escadrila de elicoptere. Misiune de salvare în largul mării! (II)

O întâmplare reală, petrecută în primăvara anului 1977. Piloții de elită ai unității militare de la Mihail Kogălniceanu au fost protagoniștii misiunii de salvare a doi pescari, a căror barcă a fost dusă de furtună în largul mării…Colonelul Dumitru Cristian a primit misiunea chiar de la comandantul aviației militare, general Gheorghe Zărnescu:- Cristian, alege echipajul cel mai bun și du-te să cauți o barcă cu două persoane la bord, la travers Sfântu Gheorghe. Au fost pierduți de ieri dimineață și nu au fost găsiți până în prezent.- Am înțeles! Dacă barca mai e la suprafață, îi voi aduce la cherhana, vii sau morți.- Bine, am încredere în tine, a mai spus generalul.În încăperea unde se echipau piloții pentru zbor, ofițerul de serviciu l-a strigat pe căpitanul Mihai Luca:- Mihai, grăbește-te, comandantul te cheamă la ordin.Acesta și-a încheiat repede fermoarele combinezonului de zbor, a legat șireturile la ghete și a luat harta de navigație. Cum a intrat în birou, comandantul i-a spus:- Am primit misiunea să căutăm o barcă pe mare, la travers Sfântu Gheorghe. E vorba despre o barcă ce a fost luată ieri de furtună și dusă în larg. Sunt doi oameni la bordul ei.- Avem date suplimentare, o locație aproximativă? a întrebat Mihai.A intrat în birou și meteorologul Mircea Demetrievici, care a prezentat piloților diagrama meteo în ultimele 30 de ore în zona Sulina, specificând direcția și intensitatea vântului din ziua precedentă…Pe la prânz, echipajul a decolat de la aerodromul Mihail Kogălniceanu cu elicopterul PUMA 09 echipat cu flotoare. Mecanic de bord era maistrul militar Mircea Tauber, un tânăr ardelean, conștiincios și cu multă dorință de afirmare. După aproximativ 30 minute de zbor, au aterizat în curtea cherhanalei de la Sfântu Gheorghe. Acolo, piloții au coborât din elicopter și au vorbit cu mai mulți pescari, primind informații noi despre locul și momentul când barca a fost luată de valuri și dusă în larg. Cristian a trasat pe hartă, cu un creion roșu, pe ore, mai multe segmente de drum parcurs de vânt, rezultând o direcție aproximativă la nord de Sfântu Gheorghe și la 55-60 km distanță față de țărm.- După cum s-a comportat vântul ca direcție și viteză, vectorii de vânt obținuți într-un raion maritim de 20x60 km, putem stabili cu aproximație cursul urmat de barcă, le-a spus celorlalți.Într-un final, au căzut toți de acord că barca a fost dusă în larg, spre nord și s-ar putea afla într-un punct situat la aproximativ 55-60 km către Insula Șerpilor. Cristian a marcat locul pe hartă cu un cerc roșu…Zbor în piepteneAu decolat de la cherhana și elicopterul s-a înscris în zbor pe cap compas 30 de grade până la un punct imaginar situat între Sulina și Sfântu Gheorghe. Pentru a ajunge la cercul roșu marcat pe hartă, piloții au început căutarea în raionul maritim stabilit printr-un zbor în zig-zag, metodă cunoscută în aviație sub numele de „zbor în pieptene“ sau „pieptănare“. Din acel punct au zburat 4 minute pe direcția est, după care au virat stânga, pe nord, 6 minute, apoi viraj dreapta spre est, 4 minute, din nou viraj pe sud, 6 minute, încă un viraj spre est, 4 minute, viraj stânga spre nord 6 minute și, la finalul „pieptănării“, zbor pe est, 4 minute. Tot acest zbor s-a executat cu viteza de 180-200 km/oră la o înălțime de 400 metri și au parcurs 20 km pe laturile de 6 minute și 14 km pe laturile de 4 minute… După încă 2 minute de zbor pe cap-compas 90 de grade, în partea dreaptă, lateral, piloții au văzut un mic punct alb ca și valurile, atât de greu se distingea de sus. Cristian, cu ochii lui de vultur, i-a arătat copilotului acel punct alb care, de la înălțimea de 400 metri și văzut la un unghi de 30 grade, putea fi ușor confundat cu un pescăruș.- E un pescăruș, a zis Luca. Barca nu poate fi albă.Mecanicul de bord s-a ridicat și el de pe scaun să vadă mai bine.- Stați cu ochii pe acel punct, le-a spus Cristian. Simțea că acolo se află barca pe care o căutau.A manevrat elicopterul într-un zbor de coborâre de parcă ar fi făcut o „interceptare“ lentă. Punctul alb, pe măsură ce se apropiau, se tot mărea. În sfârșit, a prins contur.- Barca, barca, a strigat în căști Mihail Luca.- Atenție! Acum vom coborî să vedem oamenii.După ce a transmis coordonatele celor de la țărm pentru a veni o vedetă grănicerească să recupereze barca, elicopterul PUMA 09 a coborât, în viraj de 360 grade, cam până la 20 de metri deasupra bărcii. Erau doi oameni în barcă ce țineau în mâini, deasupra capului, un cearșaf alb legat între cele două vâsle.- Mircea, la troliu, a ordonat comandantul mecanicului de bord. Leagă-ți centura.Erau la punct fix cu vântul în față. Ambii piloți manevrau cu mare atenție comenzile.- Începem! Să-mi dai comenzi scurte. Scaunul să cadă exact în barcă. Și, vezi să nu-i scapi în apă.- Am înțeles! a răspuns mecanicul. Gata! În față doi metri. Stop! Este bine. Las scaunul.Prin ușa laterală deschisă a elicopterului, Mircea Tauber era aplecat în afară și manevra cu grijă scaunul deasupra bărcii. A făcut semn celor din barcă să fie atenți la scaun și să se lege, unul câte unul.- Scaun în barcă. Se leagă primul. L-am luat.Primul pescar a fost ridicat din barcă și tras în elicopter. Apoi scaunul a fost din nou coborât.- Un metru la stânga. Acum puțin mai în față, încă un metru.Erau comenzi transmise de mecanic, prin radio, piloților de la manșe.- Scaun în barcă. S-a legat. L-am luat. Este în elicopter. Terminat.A fost ridicat și al doilea pescar.- Foarte bine! a zis comandantul. Închide portiera că plecăm.- Confirm! Ușă închisă și zăvorâtă.Cristian a tras maneta de pas și a urcat până la înălțimea de 1.500 metri. A raportat ofițerului navigator din Punctul de Dirijare (PD) de la Sulina:- Sunt PUMA 09. Am oamenii la bord. Îi duc la cherhana.- Te văd 09. Foarte bine!Piloții au orientat elicopterul pe cap-compas 255 de grade și, după 25 de minute de zbor, au ieșit exact la Sfântu Gheorghe. Estimarea locului bărcii și calculele făcute pe hartă s-au dovedit a fi bune…Drept mulțumire, două coșuri cu scrumbiiAu aterizat la cherhana, au oprit motoarele și o salvare a venit și i-a luat pe cei doi pescari care erau destul de speriați. Aveau buzele crăpate de vânt și ochii înroșiți de nesomn.Mulți oameni se înghesuiau în jurul elicopterului să le strângă mâna piloților și mecanicului. Drept mulțumire, echipajul a primit două coșuri cu pește, scrumbii albastre de Dunăre… Apoi au pornit motoarele și au decolat spre aerodromul Mihail Kogălniceanu. Misiunea de căutare și salvare fusese îndeplinită cu succes.Căpitan-comandor de aviație (r) Nelu ENACHE - ARPIA, Filiala Constanța