Incredibil! Decan condamnat la 9 ani de închisoare pentru 200 euro mită. Cocoş, 2 ani pentru 12 milioane euro

4

te-ai grabit

Cu concluziile te-ai grabit, supararea ti-o inteleg, sunt, am fost si o sa raman, anti PSD si anti hoti. Ce nu am inteles e cum draqu se face ca pe fraierica asta l-au ars pt 200 euro cat i-au dat azi lui Vantu pt cateva zeci de milioane, intelegi ce zic ? Sunt convins ca a luat el mai mult, doar i s-a infundat de la 200 de euro. In rest, sa fie pedepsita hotia la sange, sa ne revenim din decaderea morala in care traim.

Răspuns la: furu bate curu

Adăugat de : @dilema, 21 februarie

200 de euro, dar de cate ori a luat si de la cati. Ii strangea cu usa ca sa cotizeze ? Ia zi dilemo, ca v-ati invatat cu fumigena toti psd-istii...