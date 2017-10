Incredibil! Cum de sunt lăsaţi în libertate criminali şi bolnavi psihic

Incredibil! Cum de sunt lăsați în libertate criminali și bolnavi psihic

Ancheta tânărului care și-a ucis bunica, mătușa și vărul din cauza banilor și a consumului de droguri este pe departe de a fi terminată. Surse din cadrul anchetei spun că o investigație se va face și la nivelul celor care au dispus eliberarea condiționată a lui Ștefan Alexandru Stoica, dat fiind faptul că acesta era cunoscut cu probleme psihice și fiind consumator de droguri.Deși avea probleme grave din punct de vedere psihic și consuma droguri în mod frecvent, Ștefan Alexandru Stoica a fost lăsat în libertate atât de comisia întocmită în cadrul Penitenciarului Galați, cât și de magistrații de la Judecătoria Galați, care au admis cererea. Deși principalii vinovați ar trebui considerați reprezentanții penitenciarului, aceștia încearcă să se „spele pe mâini”, oferind explicații de genul „Dar nu noi am luat decizia, ci doar am propus!”. Din nefericire, în urma acestei decizii, la doar câteva zile după ce a fost eliberat „pentru bună purtare”, Stoica și-a ucis rudele cu sânge rece.Ștefan Alexandru Stoica fusese eliberat din Penitenciarul Galați pe data de 14 iulie, unde avea de executat o pedeapsă de trei ani și jumătate pentru o tâlhărie pe care a comis-o în municipiul Constanța.Tânărul locuia împreună cu bunica sa de mai mulți ani. Când era copil, tatăl său s-a sinucis, iar mama s-a recăsătorit și locuia împreună cu actualul soț în altă zonă a Constanței. Era cunoscut ca fiind un om violent și avea probleme cu drogurile, în sensul că nu se mai putea controla atunci când era sub influența substanțelor psihotrope. A mai fost anchetat și pe vremea când era minor, pentru că a spart o locuință și a incendiat o mașină aparținând unor vecini, însă a fost lăsat în libertate pentru că avea sub 18 ani.Revenind la tâlhărie, Stoica a ispășit doar trei ani, o lună și 15 zile din pedeapsă. La începutul aceleiași luni, Comisia de propuneri pentru puneri în libertate condiționată din cadrul Penitenciarului Galați a cerut ca Stoica să fie scos din spatele gratiilor. Drept urmare, judecătorii au dispus eliberarea condiționată a lui Stoica. Culmea este și faptul că toate cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina autorităților române. Prezenta hotărâre a putut fi atacată cu contestație în trei zile de la comunicare, însă acest demers nu a fost realizat. Drept urmare, Ștefan Alexandru Stoica a fost pus în libertate.Conform anchetatorilor, în urma verificărilor la Penitenciarul Galați, tânărul de 21 de ani era cunoscut ca și consumator de droguri și a fost internat de mai multe ori la Spitalul Penitenciar Poarta Albă cu diagnosticul „tulburări de comportament, impulsiv”. Cu toate acestea, el a fost propus spre eliberare condiționată. Motivul poate fi și acela că Penitenciarul Galați este suprapopulat. În acest moment, în închisoare se află 31.945 de condamnați. Aceasta în condițiile în care, în noiembrie 2012, este consemnat un raport în care se specifică faptul că în Penitenciarul Galați se aflau 1.028 de deținuți.În primul rând, este bine de știut faptul că cererea de eliberare condiționată se face la propunerea comisiei constituite la nivelul Penitenciarului sau la cererea persoanei condamnate. În acest caz, Stoica nu a cerut eliberarea condiționată, ci i-au „oferit-o” reprezentanții Penitenciarului Galați.În al doilea rând, în lege se specifică faptul că eliberarea condiționată a unei persoane se face în baza unor condiții care trebuie îndeplinite, cum ar fi ca deținutul să fi ispășit două treimi din pedeapsă, de conduita persoanei pe timpul încarcerării, dar și de regimul de executare a pedepsei privative de libertate în care este repartizată. Or, în cazul lui Ștefan Stoica, pe timpul ispășirii pedepsei a avut de nenumărate ori un comportament neadecvat și a fost diagnosticat în repetate rânduri cu tulburări de comportament. Cu atât mai rău este și faptul că tânărul era un cunoscut consumator de droguri. În plus, dacă ne referim la regimul de executare a pedepsei, Penitenciarul Galați este profilat pe deținuții care execută pedeapsa în regim de maximă siguranță și închis.„În cazul eliberării condiționate, se în-trunește o comisie formată din judecătorul de supraveghere, care este președinte, împreună cu directorul penitenciarului și mai multe cadre care au desfășurat activități directe cu deținutul și se fac propuneri la nivelul penitenciarului. Cererea de eliberare condiționată este dusă la instanță, deci în mod automat judecătorul este cel care dispune eliberarea condiționată sau amânarea. Prima condiție ca să se ajungă la o asemenea comisie este să îndeplinească o fracție obligatorie, adică două treimi din pedeapsă. Comisia propune eliberarea, dar este un caracter orientativ, ju-decătorul are cuvântul final”, a precizat inspectorul Ionuț Anghel, din cadrul Penitenciarului Galați.Surse din rândul anchetei spun că autoritățile au deschis o anchetă și pentru a se stabili dacă Stoica a fost eliberat cu îndeplinirea condițiilor și cum anume a fost eliberat condiționat.