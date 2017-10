INCREDIBIL! Aşa arată maşina care a intrat în stâlp cu peste 120 km/h / GALERIE FOTO

3

adevar

Eu nu-nteleg de ce lumea stie ca se moare pe capete in Mamaia din cauza vitezei excesive , cate 2-3 in fiecare an si totusi continua sa apara cate un viteaz care are impresia ca el e scutit de 'destinatia finala'. Nu zic ca isi merita cineva moartea , dar oameni buni , aveti putina responsabilitate si ganditi-va inainte sa faceti ceva extrem de ilogic si irational. La fel si vara se moare ca apare cate un viteaz care inoata in larg pe cod rosu crezand ca forta lui e mai mare decat curentul marii.