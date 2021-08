Încotro se îndreaptă Poliția Judiciară? „E mai bine în subordinea parchetelor, salariile sunt duble!”

Polițiștii judiciari, cei care anchetează dosarele penale, sunt în fierbere: numărul este prea mic, volumul de muncă este ridicat, iar salariile nu sunt satisfăcătoare. Deși li s-a promis creșterea sporului de suprasolicitare neuropsihiatrică cu aproximativ 10%, sunt voci care susțin că această măsură nu este suficientă. Ba mai mult, se promovează ideea că judiciariștilor le-ar fi mai bine în subordinea parchetelor, unde ar avea salarii duble.De ceva vreme, polițiștii judiciari, cei care lucrează dosarele penale, sunt în fierbere. Mulți dintre ei au preferat să se mute la Ordine Publică sau la Rutieră, alții au ieșit la pensie, drept pentru care, de unde erau puțini cei care anchetau furturile, tâlhăriile sau crimele, în prezent sunt și mai puțini, iar volumul de muncă ridicat. De curând, un polițist care a preferat să-și păstreze anonimatul ne semnala faptul că, pe litoral, în plin sezon estival, în cadrul unei unități de poliție cu un volum de muncă solicitant, este un singur polițist judiciar pe tură. „Este un volum mare de muncă, sunt mulți detașați care nu cunosc specificul zonei, sunt autori veniți de prin alte părți ale țării și trebuie acționat cu operativitate, căci altfel nu îi mai găsești, pleacă prin alte stațiuni. Iar în aceste condiții este un singur polițist judiciar de tură, pe când la alte structuri sunt trei pe tură”, ne mărturisea omul legii.În aceste condiții, promisiunea mai marilor Ministerului Afacerilor Interne de a realiza un proiect de act normativ, sub forma unei hotărâri de Guvern, prin care le va crește sporul de suprasolicitare neuropsihiatrică de la 10% la 20 – 25% părea să mai liniștească spiritele. De altfel, aceasta a fost solicitarea sindicatelor, îndelung susținută și în sfârșit promisă de minister, la începutul lunii august.„Pe ce salariu să lucreze polițiștii, pe 10.000 de lei sau între 3.500 și 6.000 de lei?”Sunt însă voci în rândul polițiștilor care susțin că majorarea de doar câteva sute de lei nu este suficientă și că ar fi mai bine ca polițiștii judiciari să fie preluați de parchete – acesta este, de altfel, subiectul unei analize la Ministerul Justiției, inițiate de ministrul Stelian Ion. Principalul argument invocat pentru schimbarea subordonării este cel financiar: salariile polițiștilor detașați la Direcția Națională Anticorupție sau Direcția de Investigare a Infracționalității de Criminalitate Organizată sunt duble față de cele ale colegilor din IPJ-uri.„Practic, in următoarea perioadă, trebuie obținute avizele de la Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe, iar dacă lucrurile vor merge bine, în octombrie polițiștii vor fi plătiți cu sporul actualizat la 20%. Toate bune și frumoase până în acest punct. Însă legat de poliția judiciară mai există o discuție, și anume posibilitatea ca polițiștii din această structură să treacă în subordinea unităților de parchet. Un polițist detașat la o unitate de parchet are peste 10.000 de lei salariul, în timp ce un coleg rămas în Poliție beneficiază de un salariu cuprins între 3.500- 6.000 de lei (în funcție de vechime, grad, funcție etc) cu tot cu majorarea sporului la 20%”, a afirmat Ionuț Bogdan Popovici, președintele Sindicatului „Diamantul”. „Totodată, în prezent, mai există și problema controlului bicefal al lucrătorilor din structurile de poliție judiciară, aceștia fiind subordonați din punct de vedere al cercetării penale procurorilor, iar din punct de vedere operativ/ administrativ șefilor ierarhici. Acest aspect afectează negativ performanțele în activitatea de cercetare penală. În aceste condiții, vă adresez următoarea întrebare: în subordinea cui ar trebui să fie poliția judiciară, a M.A.I. sau a unităților de parchet? Pe ce salariu să lucreze polițiștii, pe 10.000 de lei sau între 3.500 și 6.000 de lei?”, a mai punctat Ionuț Bogdan Popovici.„Nu se vor buluci polițiștii să-și pună viața în pericol pentru 200 de lei în plus”Pe de altă parte, creșterea sporului de suprasolicitare neuropsihiatrică la 20% nu va duce la soluționarea crizei de personal din structurile poliției judiciare. „Pentru 100, 200 sau 300 de lei în plus nu va veni nimeni”, a subliniat Vitalie Josanu, vicepreședinte Sindicatului „Diamantul”.„Măsura creșterii sporului, susțin oficialii de la centru, este determinată de criza acută de personal în structurile poliției judiciare. Altfel spus, MAI nutrește speranța că pentru o creștere a veniturilor de 100-200 de lei la personalul care chiar lucrează în dosare penale se va buluci lumea! Ceea ce nu au înțeles «reprezentativii» și nici șefimea este că lipsa de atractivitate a structurilor judiciare stă tocmai în raportul dezavantajos între munca depusă (în sensul de solicitare, riscuri, responsabilitate) și beneficiile profesionale, comparativ cu structurile neoperative. Nu văd prea mulți neoperativi doritori să facă muncă adevărată de poliție la judiciar sau economic, sacrificând sâmbete, duminici sau ore după program și punându-și chiar viața în pericol… pentru o creștere de 100-200 de lei. Disconfortul de a te întâlni pe stradă, într-un loc public, cu infractorul pe care îl cercetezi, tu fiind însoțit de soție și copii, ori riscul să devii victima răzbunării unui smintit cu Ferrari, nu face 100-200 de lei aruncați de minister”, a completat Vitalie Josanu. În schimb, susține polițistul, oamenii din sistem ar putea fi atrași spre structurile judiciare dacă s-ar face aceleași promisiuni precum în cazul noii înființate structuri, de pregătire profesională: „Dacă vor să vină oameni la judiciar, așa cum pentru pregătirea profesională atrag profesioniști, ademenindu-i cu funcții de specialist I, să folosească modelul și pentru structurile de poliție judiciară. Ultima funcție din structurile operative trebuie să fie echivalentul celei mai bune din neoperativ și nu invers, cum se întâmplă acum”.