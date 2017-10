Inconştienţă maximă. Şoferi prinşi fără permis sau băuţi la volan

Inconștiență maximă. Șoferi prinși fără permis sau băuți la volan

În week-end-ul ce tocmai a trecut, mai mulți șoferi au fost prinși, încă de dimineață, conducând autoturisme după ce consumaseră băuturi alcoolice.Sâmbătă, la ora 05.40, polițiștii l-au depistat în trafic pe un bărbat de 30 de ani, din Mangalia, care conducea un autoturism pe strada Mihail Kogălniceanu din localitatea 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La fel s-a întâmplat și la Constanța, unde, la ora 08.27, o persoană în vârstă de 26 de ani, din Năvodari, a condus un autoturism pe bulevardul Tomis, fără a avea permis de conducere, dar și sub influența băuturilor alcoolice.Tot sâmbătă, un minor de 15 ani a fost depistat de polițiștii din localitatea constănțeană Ovidiu, în timp ce conducea un moped, fără a avea permis de conducere. Duminică, trei turiști au fost surprinși în trafic cu alcool la volan. Doi șoferi, în vârstă de 41 de ani, au fost opriți în trafic în localitățile Costinești și Mihail Kogălniceanu, în jurul orei 06.00. Polițiștii au descoperit că cei doi șoferi se aflau sub influența băuturilor alcoolice, la fel ca un alt tânăr, oprit în jurul orei 05.00, în localitatea 2 Mai.În cauze, oamenii legii au deschis dosare penale.