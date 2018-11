Incident la Colegiul de Arte "Regina Maria". O tânără a ajuns la spital

O tânără în vârstă de 25 de ani, fostă elevă a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu traumatism cranio-cerebral, după ce a fost bătută de un alt elev al aceleiași unități de învățământ, în curtea școlii. Din acest motiv, polițiștii au declanșat o anchetă la fața locului, pentru a vedea în ce circumstanțe s-a petrecut incidentul și din ce cauză.Pentru a elucida cazul, conducerea colegiului a pus la dispoziția oamenilor legii imaginile de pe camerele de supraveghere ale unității de învățământ, iar după vizionarea acestora, a fost identificat un adolescent care o lovește pe această tânără. Polițiștii au început cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe. Până aseară, persoana vătămată nu depusese plângere, dar are termen trei luni s-o facă.Potrivit directorului liceului, Sorina Eftimi, ieri, s-a dispus convocarea în regim de urgență a consiliului clasei din care face parte elevul, pentru stabilirea sancțiunilor ce urmează a fi aplicate conform legislației în vigoare.„Din păcate, neavând cvorum suficient, întrucât majoritatea profesorilor se aflau la ore la acel moment, s-a apelat la comisia de violență, care va sta, astăzi, de vorbă cu copiii, dar și cu părinții lor, aceștia fiind minori. Referitor la acest elev, el a fost implicat mereu, de-a lungul timpului, în numeroase activități extrașcolare și concerte. Nu ne gândeam că ar putea declanșa un astfel de incident”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Sorina Eftimi.