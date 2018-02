Incident la Şcoala nr. 28 / Mămicile agresoare, reţinute de poliţişti. Astăzi, prezentate la parchet

9

pentru revoltatu de sirian

Bai sirian ambulant trebuia sa te duci la mata sau in alte tari arabe daca nu ti-am ami placut in cacatul vostru de tara . Iar daca constanteanul nu e constantean este roman si crestin si e suficient ca sa ne bagam in morti mati cred ca in curand o s a va expulzam putorilor voi veniti aici la mocangeala ............futuva mumu in cur de putori ordinare