Închisoarea, a doua casă! Constănţean condamnat pentru o serie de infracţiuni

1

Offf....

O poza cu individul nu se poate pune ? Bunicuta mea spunea ca a uitat sa-i spuna individului ca are sida, ca are un imprumut bancar de 1 milion de euro pe care nu-l mai poate restitui si avea clauza contractuala ca primul barbat cu care se va culca va prelua si restituirea integrala a creditului, mai spunea ca i-a furat ceasul dar nu are baterie, ca i-a furat laptopul care era dat in urmarire la DIICOT, ca i-a furat lantisorul care era din bronz nu din aur, si care varsta ei adevarata este de 110 ani, nu de 70 de ani. Of, buni, buni, ce nebunica mai esti .