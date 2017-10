Închisoare cu suspendare, pentru trafic de droguri

Dosarul a trei tineri care au fost condamnați de Tribunalul Constanța pentru trafic de droguri a ajuns pe rolul Curții de Apel Constanța. Magistrații instanței de fond le-au acordat acestora pedepse cuprinse între un an și jumătate și doi ani de închisoare cu suspendare. Judecătorii urmează să judece apelul declarat de indivizi la data de 7 ianuarie 2010. Inculpații au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, de procurorii DIICOT Constanța, pentru că, în aprilie 2005, Viorel Lungu a vândut, în trei rânduri, 1,15 grame de amfetamină și a fost depistat deținând, pentru vânzare, 9 grame de amfetamină. Cel de-al doilea inculpat, Sebastian Grocloth, a fost prins în flagrant în timp ce vindea 16 comprimate de ecstasy. Cel de-al treilea tânăr, Gabriel Florin Teliceanu, student la Constanța, potrivit procurorilor constănțeni, ar fi vândut 20 de comprimate de ecstasy. Din rechizitoriul procurorilor se reține că Viorel Lungu a vândut în ziua de 20 aprilie 2005 aproximativ 1,15 grame de amfetamină unui polițist sub acoperire. Pentru ca s-a lăudat că mai are marfă, polițiștii au mai aranjat o tranzacție, astfel că, pe data de 23 aprilie, inculpatul a mai vândut omului legii 9,09 grame de amfetamină. În acel moment au intrat în joc polițiștii de la crimă organizată și l-au arestat. La percheziție au mai găsit asupra lui Lungu șase comprimate ecstasy și 0,72 grame canabis, ambalat pentru comercializare. În același mod a fost arestat și Gabriel Teliceanu, care la prima tranzacție a oferit polițistului sub acoperire 16 comprimate ecstasy. La a doua tranzacție, el a vrut sa vândă 20 de pastile, dar a fost arestat. Magistrații de la Tribunalul Constanța i-au condamnat pe Lungu și Teliceanu la câte doi ani de închisoare cu suspendare, iar pe Grocloth la un an și jumătate de închisoare cu suspendare.