Începe "Sea Shield 19", cel mai mare exerciţiu NATO din Marea Neagră

Începe "Sea Shield 19", cel mai mare exercițiu NATO din Marea Neagră

Forțele Navale Române organizează, în perioada 5-13 aprilie, cel mai mare exercițiu multinațional naval - Sea Shield 19 - în apele teritoriale ale României și în apele internaționale ale Mării Negre.La exercițiul din acest an participă 14 nave militare românești și șase nave militare din Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda și Turcia, cu un total de aproximativ 2.200 de militari, care vor exersa proceduri întrunite de luptă împotriva amenințărilor subacvatice, de suprafață și aeriene, adaptate la tipologia amenințărilor de securitate din regiunea Mării Negre.Scenariul exercițiului este fictiv și urmărește planificarea și executarea unei Operații de Răspuns la Criză (CRO) sub mandatul unei Rezoluții a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (UNSC), în contextul unui mediu de securitate caracterizat prin amenințări simetrice și asimetrice.Forțele Navale Române, în calitate de gazdă, implică o structură impresionantă de forte în desfășurarea Exercițiului „Sea Shield 19”. Sub conducerea și coordonarea Comandamentului Flotei, vor fi două fregate, două corvete, două dragoare de mine, două nave purtătoare de rachete, două nave maritime pentru scafandri de luptă, trei remorchere maritime, un detașament de scafandri EOD (specializați în lupta împotriva amenințărilor subacvatice), două detașamente mobile de lansare rachete și alte nave de sprijin, precum și structurile specializate distincte, Brigada 243 Radioelectronică și Observare, Direcția Hidrografică Maritimă, Centrul 110 Comunicații și Informatică, Centrul pentru Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, care vor asigura suportul specific, de la țărm.Aeronave MIG 21 LanceR și F-16Forțele Aeriene Române asigură secvențele de luptă împotriva amenințărilor aeriene cu aeronave MIG 21 LanceR și F-16, iar forțele navale ale Statelor Unite și ale Turciei vor acționa cu două aeronave de patrulare maritimă.Forțele Terestre Române participă la exercițiu cu un detașament din compunerea Brigăzii 9 „Mărășești”, pentru protecția căilor de comunicații terestre și a portului Constanța.Comandamentul Maritim Aliat al NATO a desemnat să participe la Exercițiul „Sea Shield 19” Gruparea Navală Permanentă, care operează în Marea Neagră, începând cu 28 martie 2019, având în compunere nave din Bulgaria, Canada, Olanda, România și Turcia. În plus, Grecia și Bulgaria sunt reprezentate la exercițiu de câte o navă de luptă.Navele militare străine urmează să intre în portul Constanța sâmbătă, 6 aprilie, data la care este planificată să se desfășoare deschiderea oficială a Exercițiului „Sea Shield 19”, la Terminalul de Pasageri, în prezenta șefului Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Alexandru Mîrșu.Pe timpul celor două zile de escală în port, sunt programate vizite oficiale, dar și ședințe de discutare a detaliilor organizatorice pentru secvențele planificate pe mare.Toate navele participante vor ieși pe mare luni, 8 aprilie, pentru o săptămână în care își vor sincroniza toate eforturile în vederea îndeplinirii obiectivelor Exercițiului multinațional „SeaShield 19”.Două aniversări importante„Sea Shield 19” se suprapune peste două aniversări importante ale comunității euro-atlantice din luna aprilie.Prima marchează 70 de ani de la înființarea NATO, în aprilie 1949, când 12 state din Europa Occidentală și America Nord înființau alianța politico-militară prin semnarea, la Washington, a Tratatului Atlanticului de Nord, cu scopul de a menține pacea și apărarea propriei independente, prin solidaritate politică și printr-o forță militară defensivă corespunzătoare, capabilă să descurajeze și, dacă ar fi necesar, să răspundă tuturor formelor probabile de agresiune îndreptată împotriva ei sau a statelor membre în baza articolului 5 din Tratat privind apărarea colectivă, bazat pe principiul „un atac împotriva unuia dintre aliați este un atac împotriva tuturor”.Al doilea moment aniversar este marcat de împlinirea a 15 ani de când România a devenit membru cu drepturi depline al Alianței Nord-Atlantice.