Începând din august, medierea este obligatorie. Iată în ce condiţii

CEA MAI MARE IDIOTENIE POST-DECEMBRISTA IN MATERIE DE JUSTITIE ! Idiotenia nu consta neaparat in inventarea institutiei medierii, ci in obligativitatea ei ! Ne-a fost bagata pe gat in mod abuziv! Sunt tare curios care sunt parts-pris-urile. Daca se ajunge la proces intre doua parti e clar ca nu exista nicio cale amiabila de rezolvare a problemei. Cineva a vrut neaparat sa dea de munca si bani mediatorilor (sa nu uitam ca taxa pentru cursurile de mediator e 3500 lei!!!!!!!). O sa fie o mare nebuneala de acum, mult mai rau decat inainte de asa-zisa teorie a degrevarii instantelor de judecata. Sper sa se prinda cineva si sa elimine obligativitatea ei. Daca nu, inseamna ca interesele ca mediatorilor sa li se bage bani in buzunar (desi prea multe examene nu dau pentru calitatea asta) sunt mult mai mari decat interesul unei justitii corecte !!!! IA SA VEDEM ! AM DREPTATE?