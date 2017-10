Începând cu aprilie 2017: Militarii şi poliţiştii rămân cu aceleaşi salarii, dar sporurile se vor dubla. Serviciul de permanenţă, un plus de 40% la salariu

10

2009....

Ma gandeam la o smecherie ..... Ia sa scoata astia pre-marii si fericitii capi ai capilor din armata romaniei (nu, nu sunt agramat, dar Armata a ramas prea mica sa se mai scrie cu "a" mare iar Romania e prea proasta sa vada imbecilitatea astora, asa ca ramane cu "r" mic) un card cu care sa cumparam din magazine la preturile din 2009, sa alimentam masinile la pretul carburantilor din 2009 s.a.m.d. Pun pariu ca acum domnii mai-mari se strofoaca sa analizeze cum fac ei sa amane chestia asta pana in 2099 sau vor redefini serviciul de permanenta. Referitor la asta.... unde rezolva si CE rezolva ??? Conform regulamentelor militare, insasi angajarea in armata asta politica presupune prezentarea oricand/oriunde/oricum la locul de munca si, in unele cazuri, la alta cazarma. Acum intreb si eu ..... oare nu inseamna acest lucru PERMANENTA? Intreb pentru ca, in situatia de fata, veti vedea infirmieri si brancadieri cu pregatire de 20 de ani in armata in scurt timp, iar cand si acolo vor fi ocupate toate locurile, vom ajunge incet si pe la salubritate. Din pacate pentru mai-marii astia, se vor confrunta in continuare cu plecari masive.