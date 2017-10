INCENDIUL DE LA BEIRUT / Mama Nicoletei Cengher dă vina pe pompierii constănţeni: „Simt o ură care nu poate fi măsurată în cuvinte“

INCENDIUL DE LA BEIRUT / Mama Nicoletei Cengher dă vina pe pompierii constănțeni: „Simt o ură care nu poate fi măsurată în cuvinte“

Mama Nicoletei Cengher, cântăreața care s-a stins în urma incendiului de la restaurantul „Beirut“, dă vina pe pompierii constănțeni, pe care îi acuză de incompetență. "Am cerut o analiză toxicologică dar și stabilirea exactă a orei la care a murit. Este foarte important să știm lucrurile acestea și consider că pompierii nu și-au făcut datoria. Cred ca au fost blocate cumva în vestiar și nu este posibil ca pompierii să fi ajuns abia după patru ore la ele. Am aflat că în momentul în care au intrat în clădire au călcat pur și simplu pe cadavrele lor. Simt o ură care nu poate fi măsurată în cuvinte. Trebuie să îmi răzbun copilul, asta e clar!" a declarat mama Nicoletei Cengher care spune că a aflat despre tragicul eveniment abia în jurul orei 3.30 de pe pagina de Facebook a tinerei.