Incendiu puternic la Mangalia. Mai multe persoane, evacuate

Echipele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitate, in urma cu putin timp, in Mangalia, acolo unde se pare ca a izbucnit un inciendiu si mai multe persoane sunt in pericol.

In apelul la 112 s-a mentionat ca este voeba despre un apartament si este fum dens.







"A fost evacuata o persoana din apartament, după ce paramedicii impreuna cu polițiștii au spart usa. Bărbatul în vârstă de aproximativ 60 de ani a fost preluat de SMURD B si transportat la spital cu arsuri de grad 2 pe o suprafata de aprox 30 % a corpului si arsuri de cai aeriene", au precizat reprezentantii ISU.







Incendiul este localizat în bucătărie, unde arde o butelie. Interveni cu 2 mașini de stingere, o autoscara, o descarcerare și un echipaj de prim ajutor.







4 persoane au fost evacuate de pompieri din apartamentele invecinate, s-au autoevacuat din bloc mai multi locatari. De asemenea au fost evacuate din apartament 2 butelii (una arzand). Suprafata afectata de incendiu este de aprox 20 mp. La fata locului se mai deplaseaza o ambulanta SAJ.