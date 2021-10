INCENDIU LA SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE / Mărturii în lacrimi de la rudele pacienților internați la ATI

"Nu stim nimic de ea, nici daca traieste, nici unde a fost dusa. Suntem aici cu fiica ei si suntem disperati", a mai spus femeia, cu ochii in lacrimi. "Am intrat la ATI miercuri sa o vad, conditiile erau groaznice. Era dezbracata si acoperita cu o patura veche, care zgarie. Si chiar daca era in stare grava, de ce sa moara arsa?. Sistemul este de vina!", a mai spus Lenuta Tiosea.

Rudele pacientilor care erau internati la ATI se plang ca nimeni nu le spune nimic. "Sora mea era internata in stare grava, dar stabila. Ne-a zis o rezidenta ca a murit, dar oficial nimeni nu a vrut sa ne spuna despre starea ei", ne-a declarat Lenuta Tiosea, din Bucuresti. Femeia internata la ATI are 75 de ani, este din Navodari.