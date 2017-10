Incendiu la o navă acostată în portul Constanţa

Incendiu la o navă acostată în portul Constanța

Ieri dimineață, în jurul orei 4, lucrătorii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au fost sesizați telefonic prin Apelul Unic de Urgență 112 despre faptul că de la o navă ancorată în dana 3 a portului Constanța ieșea fum. O echipă s-a prezentat imediat la locul indicat și a constatat că, în dana 3, era acostată nava Destiny, sub pavilion Insulele Comore, aflată sub operațiuni de încărcare fier vechi. La bordul vasului, în zona prova, în apropierea magaziei de vopsele, izbucnise un incendiu de mici proporții. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale, incendiul fiind stins la ora 4,15. Potrivit purtătorului de cuvânt al Secției Regionale de Poliție Transporturi, subcomisar Cerasela Miron, din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la un tablou electric aflat sub puntea navei, din zona prova. Din fericire, nu au fost înregistrate pagube materiale sau victime omenești. Cercetările sunt continuate de Căpitănia Zonală Port Constanța, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii incendiului.Ieri dimineață, în jurul orei 4, lucrătorii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au fost sesizați telefonic prin Apelul Unic de Urgență 112 despre faptul că de la o navă ancorată în dana 3 a portului Constanța ieșea fum. O echipă s-a prezentat imediat la locul indicat și a constatat că, în dana 3, era acostată nava Destiny, sub pavilion Insulele Comore, aflată sub operațiuni de încărcare fier vechi. La bordul vasului, în zona prova, în apropierea magaziei de vopsele, izbucnise un incendiu de mici proporții. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale, incendiul fiind stins la ora 4,15. Potrivit purtătorului de cuvânt al Secției Regionale de Poliție Transporturi, subcomisar Cerasela Miron, din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la un tablou electric aflat sub puntea navei, din zona prova. Din fericire, nu au fost înregistrate pagube materiale sau victime omenești. Cercetările sunt continuate de Căpitănia Zonală Port Constanța, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii incendiului.