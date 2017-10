Incendiu la centrala nucleară de la Cernavodă

Ştire online publicată Joi, 23 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un incendiu a izbucnit joi dupa-amiaza in zona Unitatii 4 a Centralei de la Cernavoda și a fost stins în scurt timp.Un incendiu izbucnit joi dupa-amiaza in zona Unitatii 4 a Centralei de la Cernavoda, aflata in proces de conservare si localizata in afara zonei protejate a CNE Cernavoda Unitatile 1 si 2, a fost stins "imediat, conform procedurilor specifice", informeaza un comunicat al centralei. Centrala nucleara Cernavoda functioneaza la parametri normali."Cauzele acestui incident sunt in analiza, evenimentul neavand niciun impact negativ asupra personalului, amplasamentului, echipamentelor, modului normal de operare a Unitatilor 1 si 2 sau asupra populatiei si mediului", se arata in comunicat.Constructia reactorului 4 de la Cernavoda nu a fost finalizata, potrivit Hotnews.ro.