Incendiu devastator, în miez de noapte, la Murfatlar. Șase familii au rămas fără locuințe!

După focul mistuitor care a distrus un bloc cu 150 de familii, de pe strada Nicolae Grindeanu, din municipiul Constanța, un nou incendiu a lăsat pe drumuri mai multe familii din Murfatlar. Oamenii au strâns cu greu banii necesari pentru a-și achiziționa locuințele, iar în seara Sfântului Ștefan au privit neputincioși cum imobilul în care se aflau acestea a fost distrus de foc.Incendiul a izbucnit puțin după miezul nopții, iar locatarii alertați au reușit să iasă din casele cuprinse de flăcări doar cu lucrurile de pe ei.La fața locului au ajuns, în scurt timp, atât voluntarii de la Serviciul pentru Situații de Urgență Murfatlar, cât și cinci autospeciale de stingere, o autospecială cu autoscară și o autocisternă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, alături de două echipaje SMURD. Mai bine de patru ore s-au luptat pompierii cu flăcările, pentru a evita ca focul să se extindă și la locuințele din împrejurimi, aflate toate pe fostul teren al IAS Murfatlar. În urma incendiului, un bărbat de 50 de ani, Emil C., a ajuns la spital în stare gravă, cu arsuri pe 60% din suprafața corpului. De asemenea, o altă persoană a suferit un atac de panică, dar a refuzat transportul la spital.Din primele informații, incendiul a fost provocat de jar de la o sobă. Martorii de la fața locului spun că de vină ar fi fost hornul unei sobe, care nu a fost curățat de funingene.La câteva minute după ora 5.00, focul a fost lichidat, iar echipajele ISU Dobrogea s-au retras. A rămas în urmă un adevărat dezastru, iar șase familii au rămas, în plină iarnă, fără un acoperiș deasupra capului.Comunitatea, cât și administrația publică locală s-au mobilizat pentru a veni în sprijinul familiilor afectate de incendiu. „Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a fost prezent la fața locului, a sprijinit echipajele ISU Dobrogea cu alimentarea cu apă a autospecialelor. Încă de la primele ore ale dimineții ne-am mobilizat, oamenii din primărie, am efectuat evaluările necesare, măsurătorile, pentru a stabili cum putem să ajutăm. Asistența socială a evaluat situația familiilor, cinci dintre acestea au unde să locuiască, la rude sau vecini, o singură familie nu are alte posibilități. Din fericire, acoperișul pe partea locuinței acesteia nu a fost afectat, am început de astăzi refacerea locuinței”, ne-a declarat primarul orașului Murfatlar, George Cojocaru.De asemenea, în ședința de Consiliu Local Murfatlar, care s-a desfășurat în cursul zilei de marți, 28 decembrie, a fost dezbătută și situația familiilor de pe strada Salcâmilor. S-a decis ca acestea să fie ajutate cu fonduri din bugetul pe anul 2021 pentru cele necesare traiului, urmând ca în prima ședință CL Murfatlar din ianuarie 2022 să fie adoptată o hotărâre pentru alocarea unui ajutor financiar pentru achiziționarea de materiale de construcție. „În cadrul Consiliului Local Murfatlar ne-am propus să îi sprijinim cu achiziționarea de materiale de construcție, respectiv tablă, uși și geamuri. La o primă estimare, costurile urmează să se ridice la aproximativ 60 – 70.000 de lei. De asemenea, am urgentat procedurile pentu ca oamenii să își refacă documentele de identitate și alte documente, pe care le-au pierdut în incendiu”, a mai precizat primarul George Cojocaru.După cum spuneam, în sprijinul familiilor rămase fără locuințe de sărbătorile de iarnă a venit și comunitatea. Garnizoana Murfatlar urmează să fie prezentă, de miercuri, 29 decembrie, cu șapte soldați și un camion pentru a ajuta la curățarea urmelor lăsate de flăcările mistuitoare. De asemenea, Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din localitate a venit în ajutorul familiilor cu alimente și alte bunuri, iar reprezentanții Așezământului social de la Techirghiol urmează să sprijine cu materiale de construcție.Încă de marți, 28 decembrie, oameni de bine din localitate le-au adus familiilor mâncare și haine, iar alții au anunțat că urmează să îi ajute în zilele următoare. De altfel, pe rețelele de socializare au fost publicate apeluri umanitare pentru strângerea de fonduri pentru familiile afectate de incendiu, în acest sens fiind publicate și două conturi bancare.„Aceasta este una dintre familiile din incendiu de azi noapte din Murfatlar, familia Calcic! În urma incendiului, tatăl său are arsuri pe 60% din suprafața corpului. Haideți să punem mână de la mâăa și să fim mai buni în această perioadă dificilă pentru ei și să le oferim un ajutor! Cont lei RO40BTRLRONCRT0258993302, pe numele Adrian Calcic”, este unul dintre apelurile umanitare.„Iubiți credincioși! Azi noapte familia Baduică au fost încercată de un incendiu, care a făcut prăpăd în urma lui. Familia nu a putut să-și recupereze mai nimic. Din mărturiile lor, au reusit sa salveze doar hainele pe care le aveau pe ei și actele casei. Această familie are o fată pe nume Izabela, fiind unul din membrii corului de copii „Noii ostași lui Hristos”.Vin la dumneavoastră cu un apel umanitar de a sprijini în această perioadă această familie greu încercată! Contul în lei: RO76CECEB00008RON0447091, nume Băduică Mihaela”, este un alt apel la solidaritate.