Incendiu Deltă / Primele măsuri luate vor fi împotriva turismului ilegal, potrivit Gărzii de Mediu

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Silvian Ionescu, directorul Gărzii de Mediu, a declarat pentru Realitatea TV că prima măsură luată, în privința incendiului devastator din Deltă, va fi împotriva turismului ilegal, întrucât din cauza lui are loc acest dezastru."Din punctul nostru de vedere, al protecției mediului, pagubele sunt uriașe, pentru că și vegetația și cuiburile care au fost distruse sunt de neînlocuit. Nu putem evalua încă pagubele", a spus Silvian Ionescu pentru Realitatea TV.Directorul a subliniat că anul trecut Garda de Mediu a amendat acești neorganizați camperi din zona Vadu, însă a fost atunci în presă o campanie potrivnică Gărzii de Mediu, evenimentul din acest weekend arătând de ce este nevoie de măsuri mai stricte."Așteptăm rezultatele colegilor de la ISU, trecem la evaluarea pagubelor apoi la măsuri de refacere a zonei. Prima măsură va fi împotrvia turismului ilegal, pentru că din cauza lui s-a întâmplat ce s-a întâmplat", a declarat directorul Gărzii de Mediu."Important este să respectăm cu toții regulile. Există un regulament al rezervației, unul al plajelor române. Există locuri de camping organizate, dar iată că uneorii unii se cred mai deștepți decât legea și se ajunge la astfel de evenimente. Am avut echipe complexe mari, organizate, dar de câte ori ne-am prezentat, protestul a fost unanim, că nu lăsăm oamenii să se bucure de natură", a precizat Silvian Ionescu.Pentru persoane fizice, amenzile merg de la 5 la 20 de milioane vechi, fără a include amenda pentru intrare fără permis în Rezervație, de 30 de milioane de lei vechi. În acest caz, se adaugă plângerile penale, pentru că distrugile sunt foarte mari, a adăugat directorul Gărzii de Mediu.În plus, cei care au provocat incendiu ar putea plăti și contravaloarea prejudiciului adus naturii, potrivit guvernatorului Rezervației Biosferei Delta Dunării, Grigore Baboianu.