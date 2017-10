Incendiu Colectiv / Patronii clubului scapă de arestul la domiciliu

Ştire online publicată Luni, 22 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Judecătoria sectorului 4 a respins luni cererea Parchetului General de prelungire cu 30 de zile a măsurii arestului la domiciliu pentru patronii clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea și Costin Mincu, aceștia urmând să fie cercetați în libertate sub control judiciar.Potrivt Agerpres, decizia nu este însă definitivă, iar procurorii au posibilitatea să o conteste la Tribunalul București.De asemenea, judecătorii au revocat măsura arestului la domiciliu și pentru reprezentanții firmei de artificii — Daniela Niță (administrator), Cristian Niță (director) și Viorel Zaharia (pirotehnist), care vor fi cercetați și ei sub control judiciar.Pe timpul cât se află sub control judiciar (60 de zile), cei șase trebuie să respecte mai multe obligații: să se prezinte la Parchet sau în instanță ori de câte ori sunt chemați; să informeze organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței; să se prezinte la Secția de Poliție în raza căreia își au domiciliul (George Anastasescu — Secția 2 Poliție, Paul Gancea — Secția 16 Poliție, Costin Mincu — Secția 22 Poliție); să nu se apropie de coinculpați, de alți participanți la comiterea infracțiunilor și de martorii din dosar și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect, pe nicio cale. De asemenea, ei nu au voie să părăsească teritoriul României fără încuviințarea judecătorilor.Cei trei patroni de la clubul Colectiv sunt cercetați penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, fiind eliberați din arest preventiv la sfârșitul lunii decembrie 2015, după ce au stat aproape două luni după gratii.Ancheta în acest caz este efectuată de Parchetul General, care a pus sub acuzare șase persoane: pe cei trei patroni ai clubului Colectiv — Alin George Anastasescu, Paul Gancea și Costin Mincu, precum și pe reprezentanții firmei de artificii — Daniela Niță (administrator), Cristian Niță (director) și Viorel Zaharia (pirotehnist).Procurorii de la Parchetul General susțin că incendiul de la Colectiv s-a produs ca urmare a faptului că persoanele care aveau în administrare spațiul respectiv au încurajat și permis accesul unui număr de oameni mult peste limita admisă a clubului, în condițiile în care nu era prevăzut cu mai multe căi de evacuare în caz de urgență, precum și desfășurarea unui spectacol cu efecte pirotehnice (foc de artificii) în incinta acoperită a clubului, în condițiile amenajării interioare improprii unor astfel de activități, caracterizate prin existența unor materiale ușor inflamabile, montate cu încălcarea dispozițiilor legale și pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor și pentru izolare fonică pe stâlpii de susținere, pereți și tavan, respectiv perete antifonat), cu consecința morții și vătămării corporale a mai multor persoane aflate în local.