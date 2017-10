Încă un poliţist din Constanţa acuzat de tortură şi sechestrare

Încă un polițist din Constanța acuzat de tortură și sechestrare

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările în dosarul în care trei ofițeri de la Biroul de Combatere a Criminalității Organizate Constanța sunt acuzați că au sechestrat și au torturat un investigator sub acoperire, ofițer în cadrul Direcției Generale Anticorupție.La începutul acestei săptămâni, anchetatorii au dispus trimiterea în judecată a dosarului, cu mențiunea că celor trei suspecți puși sub acuzare inițial, Bogdan Mircea Teodorescu, Vlad Ștefan Zaharia (cei doi sunt arestați preventiv în acest moment) și Dragoș Emil Petcu, li s-a alăturat un al patrulea ofițer din cadrul aceleiași structuri, Cristian Dolană.Primii trei sunt acuzați de tortură, lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și fals intelectual, iar al patrulea de tortură și complicitate la infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 2 spre 3 mai, cei patru polițiști desfășurau o acțiune în zona clubului Kudos Beach din stațiunea Mamaia. În jurul orei 00,30, investigatorul sub acoperire, menționat cu inițialele T.F.C., l-a abordat pe Dragoș Emil Petcu și l-a întrebat dacă dorește să cumpere ceva ce l-ar putea ajuta să se simtă mai bine, scoțând din buzunar un pliculeț cu substanță vegetală. Atunci, spun procurorii, a intervenit și al doilea polițist, Bogdan Mircea Teodorescu. Ei i-au luat agentului sub acoperire portofelul, dar și telefoanele mobile și l-au dus în camera de hotel pe care investigatorul sub acoperire o avea la Coral.Cu arma la cap și lovit cu bâta peste picioareCeea ce a urmat ulterior pare că a fost opera unor infractori, iar nu a unor ofițeri de poliție, după cum reiese din rechizitoriul Parchetului General: „Ulterior, pe fondul apariției suspiciunii că T.F.C. ar putea să fie investigator sub acoperire, inculpații au declanșat o acțiune susținută de supunere a acestuia la suferințe puternice, fizice și psihice, pentru a obține de la acesta mărturisirea că este polițist, lucrând sub acoperire, pentru a-l intimida atât pe acesta, cât și persoanele care l-au autorizat, precum și pentru a-l pedepsi pentru «lipsa de loialitate». Investigatorul sub acoperire a fost încătușat, fără a fi întrunite cerințele legale pentru luarea acestei măsuri, fiind lovit în mod repetat cu pumnii în zona capului pentru a-și declina calitatea de polițist; a fost complet dezbrăcat în parcarea menționată (sub pretextul unei percheziții corporale) și lovit peste picioare cu o bâtă. La un moment dat, a fost amenințat cu arma, pe care inculpații i-au pus-o la tâmplă și în zona abdomenului, simulând apăsarea trăgaciului”.Agentul sub acoperire a fost sechestrat și torturat mai bine de o oră și jumătate, iar abia după ce a recunoscut că este polițist, a fost dus la sediul Biroului de Crimă Organizată, unde a fost încheiat un proces verbal cu mențiuni false.Magistrații Curții de Apel Constanța au stabilit primul termen de judecată la finalul lunii octombrie.„Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei penal și trimiterea dosarului spre judecată, situație care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au subliniat anchetatorii bucureșteni.