Încă un pas şi şeful BCCO Constanţa, comisar Aurelian Pavel, se va îmbogăţi cu 50.000 de lei!

Încă un pas și șeful BCCO Constanța, comisar Aurelian Pavel, se va îmbogăți cu 50.000 de lei!

Magistrații de la Tribunalul Constanța au respins apelul declarat de către Valentin Ivanciu împotriva deciziei prin care a fost obligat să plătească șefului Biroului de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, comisar Aurelian Pavel, suma de 50.000 de lei, pe motiv că l-a „hărțuit”, ani la rând, cu plângeri nefondate. Decizia nu este definitivă, ea mai putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța. Pentru „șicanările” suportate, comisarul Pavel a solicitat instanței să-i fie acordate despăgubiri morale în valoare de 400.000 lei și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, în valoare de 8.186,52 lei. Comisar Aurelian Pavel s-a plâns instanței că, în ultimii ani, pe numele lui au fost depuse numeroase plângeri, care au atras de la sine cercetări, dar și denigrări în presa locală și centrală. Numai că acuzațiile s-au dovedit a fi nefondate, așa că, acum, a venit rândul polițistului să se îndrepte cu procese împotriva aceluia care i-a denigrat persoana, familia, munca și l-a determinat să suporte mai multe cercetări din partea organelor superioare și a șefilor. La finele lunii februarie 2009, instanța Judecătoriei Constanța i-a dat câștig de cauză, iar denigratorul va trebui să-i plătească daune morale în valoare de 50.000 de lei. În aceste zile, și Tribunalul Constanța s-a pronunțat, în sensul menținerii deciziei emisă de către Judecătorie. Așa se face că nu a mai rămas decât un pas până când persoana care a atentat la reputația lui Pavel să fie pusă să plătească, decizia Tribunalului putând fi atacată cu recurs. Mai mult, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța are toate datele adunate într-un dosar și efectuează cercetări împotriva a doi dintre denigratori, pentru denunț calomnios. Așa că aviz amatorilor de plângeri nefondate! Acuzat de amenințare, trafic de influență și complicitate la evaziune fiscală Potrivit susținerilor comisarului Aurelian Pavel, prin avocatul său, Cătălin Filișan, la data de 13.12.2006, Valentin Ivanciu a sesizat în mod mincinos conducerea Ministerului Administrației și Internelor cu privire la faptul că Pavel ar fi să-vârșit mai multe fapte de natură penală, amenințare - constând în faptul că șeful BCCO Constanța i-ar fi spus că „îi va introduce droguri în casă și va face pușcărie pe viață” -, și trafic de influență și complicitate la evaziune fiscală. Plângerea a fost înregistrată sub nr. 20712/SRP/12.12.2006, primind ulterior nr. 68081/21.12.2006, la Inspectoratul General al Poliției Române - Serviciul documente clasificate - Secretariat și relații cu publicul și înaintată Direcției de in-specție internă din cadrul Minis-terului Administrației și Internelor, unde a fost înregistrată sub nr. 77184/22.12.2006. „În urma denunțului calomnios făcut de Valentin Ivanciu am fost su-pus unui amplu control, demarându-se o anchetă cu privire la aspectele relatate în plângerea semnată de pârât, având în vedere și funcția pe care o dețin” - susține Aurelian Pavel, prin avocatul său, Cătălin Filișan. În plângerea înaintată de Ivanciu erau descrise, în mod mincinos, mai multe fapte de natură penală, respectiv că Aurelian Pavel ar fi desfășurat activități de administrare la SC „Ami Com” SRL, că l-ar fi amenințat pe pârât că îi va introduce droguri în casă și că va face pușcărie pe viață, precum și faptul că ar fi săvârșit infracțiunea de trafic de influență, atât față de unii angajați ai Gărzii Financiare, cât și față de anumiți polițiști din cadrul Poliției Economice, fiind „recompensat” cu angajarea soției în cadrul firmei res-pective. Ca urmare a plângerii depuse de Ivanciu la MAI, a fost demarată o anchetă amănunțită în legătură cu activitatea comisarului Aurelian Pavel, care a concluzionat că toate învinuirile aduse de pârât sunt mincinoase, neconfirmându-se vreo legătură a acestuia sau a soției lui cu societatea amintită, și nici încălcări ale deontologiei profesio-nale sau abateri disciplinare. „Colegii mei au devenit suspicioși“ Chiar și în aceste condiții, Valentin Ivanciu a continuat campania de denigrare a șefului BCCO Constanța. El a formulat o altă plângere penală, care a fost înregistrată sub nr. 256/P/2007 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, competent să soluționeze plângerea penală, având în vedere gradul și funcția deținută de comisarul Pavel. „Încă o dată am fost nevoit să suport situația neplăcută de a fi subiectul unei anchete penale, ce a presupus prezența la Parchet, pentru a fi audiat, anumite suspiciuni în rândul colegilor de serviciu, care au aflat despre faptul că sunt anchetat și celelalte neplăceri ale unei astfel de situații” - precizează Aurelian Pavelîn acțiunea sa. Și de această dată s-a pronunțat o decizie prin care se atestă faptul că sesizarea pârâtului a fost una mincinoasă. În 2008, alte două plângeri penale depuse pe numele lui Aurelian Pavel au fost infirmate Valentin Ivanciu nu s-a lăsat cu una cu două. Așa că, în 2008, a formulat alte două plângeri penale împotriva comisarului Aurelian Pavel, care au făcut obiectul dosarului penal cu nr. 281/P/2008 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. În urma anchetei efectuată de către procurori, s-a stabilit că faptele denunțate mincinos de către Valentin Ivanciu nu există, sens în care, prin rezoluția procurorului din data de 10.07.2008 s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de comisarul Pavel, pe motiv că fapta nu există. Totuși, „toate aceste acțiuni denigratoare întreprinse de pârâtul Valentin Ivanciu împotriva subsemnatului au fost făcute publice prin intermediul ziarelor locale și centrale, ocazie cu care au fost reluate acuzațiile mincinoase la adresa mea, în legătură cu săvârșirea unor fapte de natură penală, și față de care organele de anchetă s-au pronunțat în sensul că acestea nici măcar nu au existat în materialitatea lor, fiind simple fapte imaginare ale pârâtului” - a susținut comisarul Pavel, prin avocat Cătălin Filișan, în fața instanțelor de judecată, în susținerea acțiunii în răspundere delictuală înaintată, de această dată, de comisarul Pavel împotriva lui Ivanciu. Ivanciu, cercetat penal pentru denunțare calomnioasă Mai mult decât atât, prim procurorul de la acea vreme al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Adina Florea, prin ordonanța din data de 5 ianuarie 2009, a dispus redeschiderea urmăririi penale față de Valentin Ivanciu și Dan Frigioiu - cel de-al doilea denunțător al lui Pavel, și infirmarea dispoziției prin care celor doi le-au fost aplicate sancțiuni cu caracter administrativ, procurorul admițând că există faptă penală, că aceasta a fost săvârșită cu vinovăție, dar că nu ar prezenta pericolul unei infracțiuni (din punct de vedere al răspunderii penale) pentru a fi întocmit rechizitoriu și sesizată instanța penală. *** „Dreptul la opinie și la libera exprimare trebuie exercitat în limitele sale firești, fără a prejudicia drepturile și interesele legitime ale celorlalte persoane. Instanța a constatat că toate acuzațiile și plângerile lui Ivanciu au fost mincinoase și că au fost făcute în scopul prejudicierii bunei imagini și reputații de care se bucură domnul Pavel. Tocmai de aceea s-a decis în sensul obligării lui Ivanciu la plata sumei de 50.000 lei reprezentând prejudiciu cauzat prin acțiunile sale ilicite, precum și obligarea pârâtului la publicarea hotărârii într-un ziar dar și comunicării acesteia către instituțiile statului la care au fost adresate memoriile și plângerile mincinoase” - a declarat avocatul Cătălin Filișan.