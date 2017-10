Încă un 1 Mai de coşmar, pe Podul Agigea. Ce trebuie să ştie şoferii

1

FARA

SOFERII TREBUIE SA STIE CA: SUNTEM O TARA DE CACAT IN CARE UN POD DE CATIVA METRII SE REPARA DE 10 ANI, ADICA CAM ACELASI TIMP CARE A FOST NECESAR PT CONSTRUIREA TUNELULUI SUB CANALUL MANECII ,SAU 1/2 DIN TIMPUL IN CARE S-A CONSTRUIT PODUL "MILAU" IN FRANTA (275M INALTIME).CAM ATAT ESTE SUFICIENT SA STIE SOFERII. MAZARE A COMANDAT IMNUL MAMAIEI, PE CAND,FAGADAULE,IMNUL PUDULUI?