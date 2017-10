"Încă te aştept să-mi spui că ai luat BAC-ul şi că ai intrat la facultate" / TRAGEDIA care a zguduit Colegiului Pedagogic "Constantin Brătescu". Elevă din clasa a XII-a, găsită fără suflare

"Încă te aștept să-mi spui că ai luat BAC-ul și că ai intrat la facultate" / TRAGEDIA care a zguduit Colegiului Pedagogic "Constantin Brătescu". Elevă din clasa a XII-a, găsită fără suflare

O elevă a Colegiului Național „Constantin Brătescu” din Constanța a murit în somn, în noaptea de luni spre marți.Sandra Paraschivescu Vrejoiu a suferit, potrivit apropiaților, un stop cardio-respirator. Profesorii spun că Sandra era un elev foarte bun la învățătură, iar moartea sa a venit ca un șoc. Colegii au mers în localitatea în care Sandra s-a născut, comuna Bărăganu, pentru a fi alături de familie în aceste momente grele.„Cu adâncă durere, elevii, cadrele didactice și direcțiunea Colegiului Național Pedagogic «Constantin Brătescu» sunt alături de familia Paraschivescu-Vrejoi, în greaua încercare prin plecarea mult prea devreme a fiicei lor, Sandra. Moartea nemiloasă a răpit un suflet curat, lăsând un gol imens în inimile noastre, în care cuvintele nu au loc. Dumnezeu s-o odihnească!”, a fost mesajul transmis din partea colegilor și profesorilor.Pe paginile de Facebook ale prietenilor și colegilor Sandrei curg în continuu mesaje emoționante de condoleanțe.Raluca Atodiresei: "Condoleante familiei. Încă nu îmi vine să cred că ai plecat asa devreme dintre noi. Îmi pare foarte rău. Dumnezeu să te ierte si să te odihneasca în pace. Nu te voi uita si incă te aștept să-mi spui ca ai luat BAC'ul si ca ai intrat la facultatea la care imi ziceai ca ti-ai dorit de mult..."Andreea Anghel: "S-a stins o viata de om, am pierdut o fiinta draga si pierderea este aproape imposibil de realizat. In aceste clipe grele prin care trece aceasta familie si varul meu Alex sa nu uitati ca suntem alaturi de voi. Sincere condoleante! Te iubim Sandra"Bianca: "Ai plecat mult prea devreme... Tot nu mi vine sa cred... Nu vreau să cred... Acum câteva zile îmi spuneai că vrei sa termini facultatea să ai un viitor și acum?... Odihneste te in pace , prietena draga .......