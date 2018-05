ÎNCĂ O TRAGEDIE / Curg mesajele de condoleanţe pentru tânărul mort în accidentul de la Valu lui Traian: "Erai singurul căruia îi păsa de mine"

ÎNCĂ O TRAGEDIE / Curg mesajele de condoleanțe pentru tânărul mort în accidentul de la Valu lui Traian: "Erai singurul căruia îi păsa de mine"

Laurențiu Cătănoiu este tânărul mort în tragedia de la Valu, din această după amiază. Acesta avea 26 de ani și este fiul șefului de post de la Poliția Târgușor. Tânărul lucra la o firmă de curierat. Părinții acestuia se aflau în vacanță.Acesta a învățat la Colegiul Tehnic "Vasile Parvan", Constanța, generația 2007-2011.Prietenii lui nu-și stăpânesc lacrimile și trimit in continuu mesaje de condoleanțe pe profilul acestuia de facebook."Rămas bun prietenul meu bun, rămas bun. Erai precum un frate pentru mine. M-ai lăsat singur. Tu erai singurul căruia îi păsa de mine și care mă ajuta. Ne-ai lăsat cu durerea imensă în inimă. Dumnezeu să te aibă în pace. Dumnezeu să te odihnească frățiorul meu. Te iubesc. Vei rămâne mereu în inima mea.""Of, Laur. Nu am cuvinte! Dumnezeu să te odihnească în pace suflet drag. Prea repede te-ai stins. Ai fost și ești îngerul meu. Multe lacrimi pentru tine. Nu o să te uit niciodată. Mare durere ai lăsat în sufletele noastre"Reamintim:La data de 11 aprilie, in jurul orelor 18.00, pe DN 3,km 251+900 in apropierea localitatii Valu lui Traian, auto marca Citroen care se deplasa dinspre Valu lui Traian catre Constanta, a intrat in coliziune fata-spate cu o autoutilitara Opel pe care a proiectat-o pe sensul opus de mers. Autoutilitara a intrat in coliziune cu auto Duster ce se deplasa pe sensul opus. Bilant: 1 persoana decedată si 2 raniti usor.