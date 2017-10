În sfârşit o veste bună! Veteranii de război şi militarii cu misiuni în afara ţării, scutiţi de la plata unor impozite

În sfârșit o veste bună! Veteranii de război și militarii cu misiuni în afara țării, scutiți de la plata unor impozite

Guvernul va modifica prin ordonanță de urgență legea Codului Fiscal, în sensul corectării regimului facilităților pentru veterani, scopul acestui demers fiind "repararea" unei "greșeli făcute de guvernul Ponta și votată în parlament", a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, premierul Dacian Cioloș."Vreau să clarific în primul rând un lucru. Acest guvern nu a venit cu modificări care să elimine drepturi, facilități fiscale sau să impună alte taxe și impozite veteranilor. Am fost surprins să constat că suntem amenințați cu moțiunea de cenzură pentru unele prevederi din Codul Fiscal, un cod care a fost gândit, redactat și votat chiar de partidul care lansează aceste amenințări. Hotărârea de guvern dată de noi în primăvară venea cu unele clarificări, dar nu avea cum să modifice ceva din legea Codului Fiscal. Cu experiența dumnealui în administrație, domnul Dragnea ar trebui să știe aceste lucruri', a spus, pentru MEDIAFAX, prim-ministrul Cioloș, întrebat dacă guvernul va extinde scutirile fiscale pentru veteranii de război și la bunurile folosite în comun cu familiile acestora, ca o reparație inclusiv morală, scrie businessmagazin.ro.Șeful Executivului a spus că sunt "multe inepții" pe care actualul guvern "a trebuit să le corecteze" și "aceasta va fi încă una dintre ele". "Pe scurt, sunt multe inepții pe care acest guvern a trebuit să le corecteze. Aceasta va fi încă una dintre ele. Am discutat cu ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu și vom modifica prin ordonanță de urgență legea Codului Fiscal, astfel încât să reparăm această greșeală făcută de guvernul Ponta și votată în parlament. Din punctul meu de vedere, aceste scutiri de impozite sunt un gest minim de reparație morală și compensație financiară pe care statul român îl poate face pentru veterani și pentru familiile lor", a spus, pentru MEDIAFAX, premierul Cioloș. Prim-ministrul Dacian Cioloș a mai spus că "nu are nevoie" de președintele PSD Liviu Dragnea ca să știe ce "înseamnă respectul pentru veterani", arată businessmagazin.ro.Veteranii de război și militarii care au participat la acțiuni militare în afara țării sunt scutiți de la plata impozitului pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele de transport, pentru bunurile aflate în proprietate sau coproprietate.Potrivit Ministerului de Finanțe, veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, persoanele persecutate din motive politice, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cadrele militare care au participat la acțiuni militare în afara țării sunt în continuare scutiți de la plata impozitului pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele de transport, pentru bunurile aflate în proprietate sau coproprietate. Nu li s-a luat din drepturi categoriilor mai sus-menționate".