În premieră în România. Primul weekend dedicat pasionaților de aviație și oamenilor de afaceri

Ştire online publicată Joi, 30 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

PRIAevents organizează, în premieră în România, primul weekend premium dedicat pasionaților de aviație și oamenilor de afaceri. În secolul nostru, mixul aviație – business reprezintă unul dintre cele mai importante ingrediente ale creșterii afacerilor. Prin aviația generală se pot economisi timp, bani și o multime de eforturi pentru afacerea fiecăruia. De asemenea, se poate utiliza aviația generală pentru afaceri, dar și pentru petrecerea timpului liber.“Reprezintă un eveniment unic în România, oportunitatea perfectă de networking cu antreprenori de top și top manageri, dar și de a petrece cel mai interesant weekend cu o experiență aviatică uimitoare”, spune Raluca Voivozeanu, CEO PRIAevents.PRIA Aviation reunește CEO, președinți, antreprenori, top manageri din toate domeniile de business alături de cei mai importanți reprezentanți din aviatie și are 4 componente extrem de importante:1. Conferința - în cadrul căreia vei beneficia de studii de caz, cele mai bune practici și modalități pentru a depăși cele mai presante provocări de afaceri. Vei putea afla de la cei care participă despre cât te costă să întreții un avion, să faci cursuri de pilotaj, cum poți să îți iei brevetul de zbor, care sunt taxele de aeroport sau aerodrom, dar și cum a influențat aviația viața lor de business și cea personală.2. Expoziția și zborurile demonstrative - vizitează standurile și analizează avioanele expuse. Vei vedea toate echipamentele despre care ai vrut sa afli mai multe lucruri noi și vei vorbi față în față cu producătorii care au facut totul posibil. Vei vedea, de asemenea lucruri despre care n-ai auzit sau ai crezut ca nu ai nevoie.3. Workshop – ROMATSA, ISU, SMURD, RAS, CAA și Aircraft Owners and Pilots Association of Romania vor discuta despre procedurile SAR (Search and Rescue) în România.4. AEROMANIA – ediție aniversară - 10 ani – păstrează standardul cu care și-a obișnuit invitații: piloți de acrobație de renume mondial, atât români, cât și străini, concerte de muzică live, standuri de aviație, expoziții de mașini de epocă, de fotografie, concursuri, food-court, spații de joacă pentru copii. Spectacolul aerian îi include pe cei de la Aeroclubul Romaniei / Hawks of Romania, Iacării Acrobați și pe Jurgis Kairys.