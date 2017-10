Cum aleargă polițiștii constănțeni după hoți

În misiune cu 1 litru de benzină în rezervor

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La fel ca și corupția, sărăcia își întinde tentaculele peste tot. Mai marii de la Inspectoratul General al Poliției Rutiere au dispus raționalizarea combustibilului repartizat la nivelul parcurilor auto. În aceste condiții, sigur că există destui nemulțumiți. Oamenii legii au cam încurcat-o. Vrând-nevrând, ei trebuie să-și facă meseria în condiții vitrege, fiindcă asta li s-a dictat de sus. Urmare a dispozițiilor celor de IGPR, în momentul de față, o mașină de poliție ar trebui să folosească, în opt ore, puțin peste un litru de benzină. Și asta indiferent de numărul de misiuni și de complexitatea acestora. Autoturismele de serviciu au reparti-zate o cotă de 100 de litri de benzină pe autoturism, în fiecare lună. Acest lucru înseamnă că, pe zi, unei mașini de poliție îi revin 3,3 litri. Cum autoturismul este folosit în trei schimburi, rezultă că acesta ar trebui să consume doar 1,1 litri la fiecare schimb. „Nu are rost să mișc mașina din loc“ La nivelul județului Constanța, am solicitat mai multe păreri din partea celor care sunt afectați de această măsură. La Postul de Poliție Chirnogeni l-am găsit pe agent principal Costel Marius Marin, care ne-a declarat că nu are ce să facă și trebuie să se conformeze acestor dispoziții: „Asta este situația, ne limităm la ce avem. Facem economie. De la 200 de litri pe lună trecem la 100 de litri, de două ori mai puțin. În ceea ce mă privește pe mine, personal, dacă nu am un motiv serios, nu are rost să mișc mașina din loc. Deocamdată, mulțumim lui Dumnezeu, a fost liniște la noi”. Un alt punct de vedere am solicitat și de la Postul de Poliție Topraisar, acolo unde agentul șef Marian Cupeș ne-a declarat că, în condițiile date, va trage de benzină cât va putea: „Asta este decizia și trebuie să o respectăm. Fiecare se descurcă cum poate. Și eu trebuie să mă descurc, n-avem încotro. De la 200 de litri ajung la 100 de litri…”. Nici la Tuzla vestea raționalizării combustibilului nu a fost primită cu prea multă bucurie. Cei de la Postul de Poliție de aici spun că, dacă până acum s-a găsit înțelegere în ceea ce îi privește, probabil că de-acum înainte nu au ce să facă și vor avea grijă să se limiteze la cei 100 de litri. Și asta în condițiile în care, până în prezent, aveau la dispoziție 150 de litri, iar Tuzla este destul de mare, cu o populație numeroasă. Șeful Poliției Rutiere Constanța, deloc afectat Nu la fel a primit vestea șeful Poliției Rutiere Constanța, Constantin Dancu. Acesta a aflat de la noi vestea raționalizării combustibilului. Dancu a declarat, pentru „Cuget Liber”, că nu îl îngrijorează această veste: „Ne limităm și la un litru, dacă este nevoie. Pe mine nu mă îngrijorează această veste. Am trăit vremuri și mai grele, când ne făceam treaba și cu 50 de litri pe mașină, și atunci mergeam numai cu benzină”. Marian NEDELEA