"În filmele de groază vezi aşa ceva" / BĂRBAT, SNOPIT ÎN BĂTAIE până i s-a zdrobit capul

"În filmele de groază vezi așa ceva" / BĂRBAT, SNOPIT ÎN BĂTAIE până i s-a zdrobit capul

Un bărbat, de 30 de ani, a fost găsit cu capul zdrobit, lângă un club. A fost bătut cu bestialitate cu bâtele.Din câte se pare, acesta a plecat de acasă și a mers la o discotecă din comuna Andrieșeni, Iași. A petrecut împreună cu câțiva prieteni până pe la ora 4:00, apoi s-a îndreptat către casă. Nu a ajuns însă prea departe, deoarece din spatele lui au venit trei tineri, care l-au agresat.Din spusele martorilor, se pare că agresorii i-au zdrobit capul cu pari și furci, aparent fără niciun motiv, scrie bzi.ro, potrivit Romania TV. Polițiștii i-au identificat pe suspecți și i-au reținut. Cei care au fost împreuna cu Ovidiu Berbece, tânărul găsit mort, spun ca acesta nu ar fi avut niciun conflict cu nimeni."A mers la discotecă împreună cu noi. Nu s-a certat cu nimeni, nu a fost scandal. A plecat pe la 4 și ceva spre casă. Cei trei bănuiți au mers după el și după alții. Pe unul l-au lovit în față, iar pe Ovidiu l-au omorât. Băiatul ăsta era tare liniștit și la locul lui. Nu avea probleme cu nimeni, nu știu ce a fost. Băieții ăștia, doi dintre ei sunt minori, sunt mereu puși pe scandal. L-au mai băgat în spital pe unul, iar acum au omorât un om", a declarat un martor.Ieri, politistii au deschis o ancheta si au audiat mai multi martori, inclusiv pe cei care au gasit trupul neinsufletit intr-un sant din apropierea discotecii. Familia lui Ovidiu spune ca barbatul a murit nevinovat.Sotia lui Ovidiu a ramas impietrita la aflarea vestii. "El mai pleca de acasa cu baietii, dar acum nu mi-a spus ca pleaca. Nu s-a certat cu nimeni si nu facea scandal. Au ramas doi copii, de 9 si de 4 ani, fara tata. Vreau sa se faca dreptate. Nu stiu cine sunt cei care l-au omorat, sunt mai mici decat el ca varsta", a spus Ana, sotia barbatului ucis.Mai multi localnici afirma ca tinerii i-au zdrobit capul lui Ovidiu. "Eu nu am vazut niciodata asa ceva. Una este sa dai o palma cuiva si alta este sa-i crapi capul de-a dreptul. Sincer va spun, cand l-am vazut in sant, cum arata, am inchis ochii. Numai in filmele de groaza mai vezi asa ceva", a spus un localnic.Trupul neinsufletit al lui Ovidiu Berbece a fost transportat la Institutul de Medicina Legala (IML) Iasi, pentru necropsie. Urmeaza sa se afle cum a survenit moartea barbatului. Pana acum toate indiciile duc catre o crima oribila. Doi copii au ramas fara tata, iar o sotie indurerata se pregateste de inmormantarea sotului. Cei trei criminali vor ajunge in fata judecatorilor, dar, avand in vedere ca doi sunt minori, pedepsele pe care le pot primi sunt destul de mici.