În Constanţa, hoţii nu te buzunăresc, îţi dau direct în cap!

În Constanța, hoții nu te buzunăresc, îți dau direct în cap!

Buzunăreala nu mai este la modă printre hoții din Constanța. Cei mai mulți „specialiști“ au ajuns după gratii, iar pe cei care mai sunt în libertate îi puteți vedea în special în stația RATC de la gară.În schimb, în vreme ce această „ramură“ infracțională este în scădere, s-au înmulțit răufăcătoriice apelează la violență.Șuții care te buzunăresc fără să simți nici cel mai mic disconfort au început să dispară din peisajul constănțean. „Cei mai mulți sunt în închisoare, unde ispășesc pe-depse privative de libertate de doi sau trei ani”, ne-a declarat Cătălin Ologu, din cadrul Compartimen-tului Furturi de Buzunare din cadrul Poliției Constanța. Cei care mai sunt în libertate pot fi întâlniți, aproape zilnic, în zona Gării Constanța sau în stația RATC de pe Bulevardul Tomis, din dreptul Spitalului Județean. Le place să opereze sub protecția oferită de aglomerație, așa că aici îi caută și polițiștii.Toți semnează condica în fața Gării Constanța„Noi suntem prezenți, zilnic, în zona Gării Constanța. Chiar azi-dimineață (n.r. ieri dimineață) am dat peste un grup care dădea târcoale. Pentru că nu i-am prins în flagrant nu i-am putut reține, dar i-am amendat. Fiind cunoscuți cu antecedente, au fost amendați pentru constituirea în grup în vederea săvârșirii de infracțiuni. Legea ne dă acest drept”, a adăugat polițistul. Amenzile sunt între 100 și 500 de lei și constituie, susțin oamenii legii, o metodă de a-i descuraja pe hoți. E drept, încă este îndoielnic faptul că hoții plătesc respectivele sancțiuni.Hoții din țară, lipsă la apel!Nici hoții de buzunare din alte părți ale țării nu au luat, vara aceasta, drumul litoralului. „Nu am avut sesizări din stațiunea Mamaia sau de pe plajă privind furturile din buzunare. Am avut și câteva acțiuni preventive, dar avem semnale că nu au venit hoți din țară, așa cum se întâmpla în anii trecuți”, a mai precizat omul legii. De altfel, polițiștii spun că numărul răufăcătorilor din alte județe care veneau vara pe litoral a scăzut datorită renumelui de „băieți conștiincioși” pe care l-au căpătat în urma acțiunilor din anii trecuți.„În prezent înregistrăm o plân-gere sau două pe săptămână”, a adăugat Cătălin Ologu.Mai mulți tâlhariNu înseamnă, însă, că numărul infracțiunilor a scăzut. Locul hoților din buzunare care-i terorizau pe constănțeni și turiști a fost luat de tâlhari. În locul subtilității șuților, aceștia preferă violența. Atacă în plină zi, în special femeile pentru a le smulge podoabele sau copiii pe care îi văd vorbind la telefonul mobil. Își îmbrâncesc victimele, le lovesc și nu se feresc inclusiv să le amenințe, fiind posibil să fie înarmați cu arme albe.Îngrijorător este faptul că mulți dintre autori sunt adolescenți sub influența substanțelor etnobotanice. De altfel, de la începutul acestui an au fost arestați peste 40 de tâlhari care au comis infracțiuni în Constanța.