În ce condiţii poţi cere anularea procesului verbal de contravenţie

1

Daca te amesteci cu tarita , te maninca porcii!

Mi-a venit acasa o amenda pentru viteza, dar masina din fotografie nu era a mea si nici in localitatea respectiva nu fusesem.Am facut CONTESTATIE, bineinteles ca am ajuns in instanta, am avut cistig de cauza, dupa o luna de zile cind asteptam sa vina decizia , am fost instiintat ca amaenda se mentine , totul din cauza unei grefiere proaste care a gresit numarul de dosar, in final sa rezolvat , dar a implicat bani , stres si timp pierdut, deci se mai poate spune inca odata ca in Romania se moare cu dreptatea in mina.