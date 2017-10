În caz de RĂZBOI, RECRUTAREA DEVINE OBLIGATORIE

3

...si cu serviciul cum ramane ?

Da, O.K. ! Dar, stimati compatrioti, atunci sa va ganditi si la reintoarcerea recrutilor (care mai raman in viata...) in societatea civila ! Daca este sa ne luam dupa ultimele legi privind mobilizarea populatiei in cazuri de razboi, atunci, statul NU ESTE OBLIGAT SA-I GARANTEZE RECRUTULUI RECAPATAREA LOCULUI DE MUNCA !!! Stiati ca, inainte de profesionalizarea armatei si de desfiintarea serviciului militar obligatoriu, plecai "la oaste" iar cand te intorceai, dupa 1 an si sase luni, trebuia sa-ti cauti de munca ?! Atentie, ma refer la legile din domeniul apararii de dupa 1990 ! Asa ca, daca tot trimiteti carne de tun pe front, macar sa aiba serviciu, oamenii, la intoarcere !