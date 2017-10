"În acest an vor începe programe pentru modernizarea fregatelor"

Ştire online publicată Vineri, 15 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, a anunțat, azi, la Constanța, că în acest an vor începe programe pentru modernizarea fregatelor aparținând Forțelor Navale, care vor fi dotate cu armament de ultimă generație.Ministrul Apărării le-a declarat jurnaliștilor, la finalul manifestărilor care au avut loc de Ziua Marinei, că la rectificarea bugetară MapN a primit o sumă în plus pentru continuarea programului de modernizare a Armatei.Întrebat dacă sunt șanse ca submarinul ”Delfinul” să fie reparat și să mai plece în misiuni, Mircea Dușă a răspuns: “Am precizat în discursul meu faptul că am majorat bugetul pentru Ministerul Apărării Naționale și chiar în acest an, odată cu rectificarea bugetară, primul ministru a fost de acord să aloce o sumă în plus Ministerului Apărării Naționale tocmai pentru modernizarea și continuarea programului de modernizare și înzestrare a Armatei Române și în special a Forțelor Navale. În acest an începem derularea unor programe de modernizare a fregatelor, însemnând modernizarea sistemelor electronice de luptă, dotarea cu muniție și armanent de ultimă generație și sigur că e un crez al meu, nu știu cât va dura mandatul meu, să reușesc să începem și modernizarea submarinului”, scrie realitatea.net.