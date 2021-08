Impresiile unui polițist erou, detașat pe litoral: „Experiență solicitantă, dar frumoasă, din care am avut ce învăța”

Absolvent al unui liceu militar, ulterior al studiilor superioare militare, Daniel Petrică Buncianu s-a pregătit toată adolescența lui pentru o carieră în Armată. Dar când a venit vremea să ia o decizie, a ales să activeze în Poliție. Inițial s-a îndreptat spre Financiar - Contabilitate, dar pașii l-au purtat spre Serviciul de Investigații Criminale. Zâmbește când spune că munca de birou nu este pentru el. Abia în acest sector, în anchetarea dosarelor penale privind infracțiunile cu violență, acte sexuale, furturi etc a simțit că face o diferență prin activitatea lui. „Cel mai complicat este când în cazurile anchetate sunt implicați minori, mai ales dacă sunt infracțiuni privind acte sexuale. Își pun amprenta și asupra noastră”, spune Daniel Petrică Buncianu referitor la activitatea pe care o desfășoară. La prima vedere, anchetarea furturilor este mai „simplă”, dar în fapt și aceste cazuri pot ascunde adevărate drame. Mai ales când, paguba este mică, dar reprezintă tot avutul victimei. „Nu anchetăm dosarele penale în funcție de valoarea lor, nu este o mentalitate sănătoasă. Da, poate valoarea pagubei este de doar 100 de lei. Dar când victima este un pensionar, iar acel 100 de lei era tot ce avea până la următoarea pensie, cum mai poți să evaluezi paguba? Fapta este faptă, avem în vedere impactul social, gravitatea dată de faptul că victima are de suferit incomensurabil”, a mai mărturisit tânărul polițist.



„Trebuie acționat repede, căci după faptă, hoții pot pleca”





După mai bine de o lună pe litoral, pleacă spre casă cu zâmbetul pe buze. Obosit, dar dispus să revină și în verile următoare. „A fost o experiență frumoasă și solicitantă. Am fost repartizat la Poliția Costinești, unde am găsit un colectiv bine pregătit, unit și mereu gata să ne sprijine. În activitatea noastră, contează foarte mult operativitatea cu care rezolvăm cazurile, baza de informații, cunoașterea teritoriului și specificul zonei. Or, nefiind familiarizați cu zona, cu populația, pe litoral toate acestea pot să fie relativ zero. Am fost sprijiniți însă foarte mult de colegii de la structura de pe litoral. De asemenea, se impune precizat că așa cum suntem noi detașați din toată țara, la fel și infractorii vin din toată țara. Nu sunt cunoscuți local, trebuie acționat cu rapiditate, căci există posibilitatea ca după comiterea faptei, aceștia să plece în altă stațiune sau chiar de pe litoral”, a descris polițistul o parte din activitatea lui pe litoral.





Pe de altă parte, turiștii ar trebui să fie puțin mai responsabili cu bunurile lor. „Costinești este o stațiune care atrage mulți tineri. Aceștia vor să se distreze, să se simtă bine, dar ar trebui să fie puțin mai atenți cu lucrurile lor, cu poșetele sau telefoanele. De multe ori se merge pe ideea «nu credeam că o să mi se întâmple mie!», dar infractorii nu țin cont de aceste lucruri, pentru ei un obiect nesupravegheat este o tentație”, a mai afirmat Daniel Petrică Buncianu.



Erou, după ce a salvat un tânăr de la înec





Referitor la împrejurarea în care a salvat viața unui tânăr de 18 ani de la înec – făcută publică inclusiv de Ministerul Afacerilor Interne – Daniel Petrică Buncianu spune că „cele două ore în care nu am știut de soarta tânărului, după ce a fost dus la spital, au fost cele mai grele din viața mea”.





Polițistul se plimba pe plajă, în ziua respectivă, când a auzit strigăte de ajutor. Un bărbat agitat semnala că un tânăr a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Fără să stea pe gânduri, Daniel Buncianu a sărit în apă și l-a scos la suprafață pe tânăr. Ca o paranteză, ulterior, în timp ce salvatorii îi acordau acestuia primul ajutor, pe plajă, un hoț a furat telefonul mobil al unui salvamar, fiind prins de un jandarm aflat în concediu.





Inițial, după ce a fost dusă victima la spital, polițistul a aflat că ar fi murit. Abia după două ore i s-a spus că de fapt își revenise. „M-am întâlnit cu Ionuț, tânărul pe care l-am salvat, în urmă cu aproximativ o săptămână, la Târgu Frumos. Am băut o cafea împreună și am stat de vorbă”, ne-a mai spus polițistul.





Deși a avut parte de o experiență plină de evenimente, tânărul polițist spune că a avut ce învăța din toată perioada petrecută pe litoral.





„A fost o experiență frumoasă. Solicitantă, dar frumoasă”, ne-a mărturisit Daniel Petrică Buncianu, la sfârșitul perioadei de detașare. Cert este că activitatea lui pe litoral nu a trecut neobservată, el ajungând să fie cunoscut de o țară întreagă după ce, la începutul lunii iulie, a salvat de la înec un tânăr de 18 ani, pe plaja din Costinești.