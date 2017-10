Avocatul Apostol Armeanu, candidatul „cu greutate“ pentru funcția de decan al Baroului Constanța:

„Important este să punem osul la treabă!“

Lupta pentru șefia Baroului Constanța devine din ce în ce mai interesantă, mai ales că, pe ultima sută de metri, unul dintre avocații cu greutate din Constanța, Apostol Armeanu, a decis să își depună candidatura pentru funcția de decan. Tot pentru această funcție și-au mai depus, ieri, cererile și alți avocați, cum ar fi Doina Mazăre și Ionuț Calipetre. Cinci candidați și-au arătat intenția de a ocupa funcția de decan în cadrul Baroului Constanța. Ieri a fost ultima zi de depunere a candidaturilor, astfel că surprizele nu s-au lăsat așteptate. După ce Sorin Calafus și-a arătat intenția de a deveni șeful avocaților constănțeni, pasul în față l-a făcut apoi avocatul Gabriel Grigore, cunoscut printre apărătorii constănțeni ca un bun teoretician și practician. Multă lume se aștepta ca actualul decan al Baroului, Ion Popescu, să candideze pentru un nou mandat, dar el a făcut un pas înapoi. Ieri, după o acalmie aparentă, alte trei persoane și-au arătat interesul de a prelua frâiele Baroului constănțean. Ionuț Calipetre este cel mai tânăr dintre candidații pentru această funcție. Contactat, ieri, telefonic, ne-a confirmat acest lucru, dar cu privire la „programul său electoral” a decis să ne țină în suspans, promițând că, în câteva zile, va face cunoscute toate intențiile sale cu privire la schimbările pe care ar putea să le facă dacă va deveni decan. Doina Mazăre este cel de-al patrulea candidat la funcția de decan și va trebui să se lupte cu patru bărbați pentru poziția la care aspiră. Deși am încercat să o contactăm, aceasta nu a putut fi de găsit. „Nu putem domina instanțele!“ În fine, surpriza plăcută și, totodată, am putea cataloga drept „candidatura cu greutate” în această competiție, ce va avea loc până la data de 2 aprilie - data alegerilor, este cea a avocatului Apostol Armeanu. După patru ani în care a fost prodecan și l-a secon-dat pe Ion Popescu, avocatul Armeanu a decis să se implice în continuare în tot ceea ce înseamnă avocatură la Constanța. Experiența sa și dorința ca profesia pe care o reprezintă să fie pe mâini cât mai bune fac ca Apostol Armeanu să fie printre favoriții acestei curse. „Până acum, am avut calitatea de consilier și prodecan și consider că s-au petrecut lucruri destul de bune în ultimii ani, una dintre problemele rezolvate fiind cea cu oficiile”, ne-a declarat avocatul. „Vreau ca activitatea Baroului să continue în aceeași notă, să păstrăm ceea ce am acumulat până acum. Cu ajutorul consilierilor și mai ales a tinerilor, vreau să facem ceva în plus. Nu vreau să fac promisiuni deșarte! Mai înainte de toate, cu prioritate, cred că cel mai bine este să aplici legea în folosul avocaților tineri și foarte tineri. Ei sunt grosul «armatei», cei care luptă pentru păstrarea drepturilor și libertăților cetățeanului!” - ne-a spus Apostol Armeanu. Vizavi de colaborarea cu instanțele constănțene, apărătorul ne-a spus: „Nu putem domina instanțele! Consider că, până acum, am avut o colaborare bună cu acestea, nu au apărut probleme majore. Important este să punem osul la treabă toată lumea! În general, decanii de la Constanța au fost persoanele care au muncit și, în cea mai mare parte, au muncit singuri, îmi pare rău că trebuie să spun asta… Vreau ca, în viitor, consilierii să muncească mai mult, astfel încât să putem rezolva problemele mult mai repede. În această profesie, nu există subordonare, dar trebuie ca fiecare să-și cunoască bine treaba și să facă ceea ce are de făcut”. La data de 11 martie va avea loc validarea candidaturilor depuse până acum, respectiv a celor cinci pentru decan și a altor peste 30 pentru funcția de consilier.