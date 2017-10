Impact neobişnuit în zona Brick

1

POLITISTII STIU CE ESTE "STATIONAREA" ?!

Politisti tampiti. Autobuzul circula in coloana si coloana s-a oprit. Normal ca autobuzul s-a oprit si el ca doar nu era sa se urce pe masina din fata ca sa poata eliberea trecerea de pietoni. Atunci de unde notiunea de stationare. Au uitat politistii ca stationare se cheama oprirea pentru mai mult de 5 minte intr-un loc?!E drept ca un copil s-a lovit de autobuz, din neatentie si din lipsa de asigurare, dar nu e vina soferului, mai ales ca aceasta s-a intamplat in dreptul usii din mijloc, deci autobuzul depasise cu jumatate din lungimea sa trecerea de pietoni, ceea ce implicit confirma ca la momentul in care autobuzul a ajuns la trecere, aceasta era libera si pertmitea circulatia. Cum dracu gasesc panaramele aste de politisti vina soferului ?!Ar trebui dati in judecata si pentru abuz in serviciu si soferul sa ceara si daune morale de la ei.