Imigrant pakistanez, depistat sub un camion, la PTF Ostrov

Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Ostrov au depistat, ascuns sub un camion, pe roata de rezervă, un cetățean pakistanez care intenționa să intre ilegal în România.Totul s-a întâmplat în urmă cu două zile, în jurul orei 18.00, când un cetățean turc s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de intrare în țară. Acesta conducea un TIR, înmatriculat în Turcia.Cu ocazia controlului, polițiștii de frontieră au descoperit, ascuns sub camion, pe roata de rezervă a semiremorcii, un bărbat. Tânărul, care nu avea documente de identitate asupra sa, a declarat că este cetățean pakistanez, are 23 de ani și s-a ascuns sub ansamblul auto cu scopul de a ajunge în Italia, la prieteni.Conform protocolului româno-bulgar, cetățeanul pakistanez și șoferul camionului au fost preluați de autoritățile de frontieră din Bulgaria, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.