Imaginile durerii / Mario Rider, condus pe ultimul drum. Cum şi-a prevestit el moartea

Imaginile durerii / Mario Rider, condus pe ultimul drum. Cum și-a prevestit el moartea

Tânărul de 26 de ani care și-a pierdut viața, luni, într-un tragic accident rutier a fost înmormântat astăzi. Mario Rider a fost condus pe ultimul drum de familie și prieteni. Pe pagina sa de socializare tânărul a scris citatul care îi place cel mai mult „Și când am să mor vreau să îmi scrie pe mormânt: N-am cedat, n-am fost laș, n-am fost drac dar nici sfânt”.Mai mult, acesta a scris și o poveste despre el și motocicleta el în care vorbește despre faptul că va murit la bordul motocicletei.„E dimineata. Te trezesti , e soare afara. Zambesti , te uiti la prietena ta cum doarme si te ridici usor sa nu cumva sa o deranjezi. Astazi esti ocupat , nimeni nu o sa te mai deranjeze , o sa fii doar tu si Ea .Pui echipamentul pe tine si te mai uiti o data la prietena ta care inca nu s-a trezit. Ai iesit , si o vezi. Te asteapta cuminte , si stie ce vrei de la ea, stie ce va urma. N-o sa se opuna , niciodata nu a facut-o , o sa te asculte ,doar sunteti un intreg. Si din reflex te urci pe ea , bagi cheia in contact si rotesti.Dupa cum te asteptai , turometrul sare , atinge turatia maxima si revine in pozitia 0 , bordul se aprinde si iti arata ca totul este in ordine , iti comunica faptul ca Ea este gata de plecare.Acum nu mai exista cale de intoarcere , doar n-o sa o amagesti , e mai pregatita ca niciodata , tu la fel. Cu o fina atingere pornesti motorul. Din acel moment totul din jurul tau dispare , uiti de familie de prieteni de copilarie. Auzi motorul cum toarce si sunteul lui te unge pe suflet. Iti tragi viziera si pleci. Tu stii ca prietena ta te-a auzit cand ai plecat , stii ca o sa se supere dar nu-ti mai pasa . Acum esti cu Ea si va completati unul pe altul , e prea tarziu sa te intorci.Nici nu stii cand a trecut timpul si iti dai seama ca ai ajuns la celalalt capat al orasului. Stai la semafor si astepti culoarea verde. Turezi putin motorul , ai mai facut asta de mii de ori , si de fiecare data simti cum te trec fiori. Te uiti in fata , drumul este liber si stii ca o sa fii primul care o sa pleci de la semafor. Turezi motorul , se pune verde si te ridici pe-o roata. Savurezi privirile celor din jur , unii se uita cu teama altii cu uimire , altii cu admiratie. Pana la urma ce stiu ei ? Sunt niste simplii oameni , ei n-au de unde sa simta explozia de senzatii pe care o ai tu in acel moment. Nici tu nu stii ce sa alegi mai intai , frica , placere , adrenalina , insa toate la un loc te fac sa te crezi zeu. Esti implinit!O fractiune de secunda. Atat a durat totul. Nu ai vazut groapa. Nu aveai cum. Tu erai in lumea ta , simtindu-te zeu printre muritori. Parca prea rapid s-a desfasurat totul. Acum zbori, si odata cu tine zboara si Ea , motocicleta ta. Ce frumoasa e!Abia acum iti dai seama. Ii multumesti pentru tot ce ti-a oferit. Pacat ca s-a terminat asa. Esti constient ca nu ai cum sa mai scapi si de data asta. In curand va veti izbi amandoi de asfalt. O sa iti fie dor de familie , de prieteni , de prietena … O sa le fie si lor dor de tine. Speri doar sa nu sufere prea mult. Iti doresti sa dai timpul inapoi dar stii prea bine ca nu ai cum sa faci asta. Nu iti ramane decat sa te resemnezi. Oare a meritat ? Desigur!! iti spui. Stiai ce te asteapta. Te-ai jucat de prea multe ori cu Moartea , dar nu credeai ca se va intampla asta asa curand. Inchizi ochii si astepti. O auzi cum se izbeste de asfalt. Bucati de carena si cioburi te lovesc. Te-ai prabusit si tu. Nu simti durere. Nu simti nimic. Esti imbibat de adrenalina. Asta ai si vrut. Nu esti trist. Cel putin ai murit facand ceea ce-ti place cel mai mult..”