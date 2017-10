IMAGINI TULBURĂTOARE. Trei fetiţe au murit intoxicate în urma unui incendiu declanşat de la o sobă! UPDATE

2

pompierii sunt varza

la scoala profesorii ne invata cum sa facem sex, cum sa folosim prezervativul si sa fim credinciosi.....pompierii ne invata sa iesim civilizati din scoala in caz de incendiu si cam atat.......Romania este varza la prevenirea incendiilor.....pompierii dupa ce te-ai ars pe viatza iti spun: un detector de fum ti-ar fi salvata mama ( mama mea a murit intixicata cu monoxid de carbon ) pai multumesc.....da cam tarziu...ai doare gura sa ne invete cand vin la scoala sa ne zica urmatoarele: focul in 2 min ti-a luat viatza, in 5 min iti face scrum casa, si noi noi abia iesit pe poarta institutiei............chiar si asa romanii sunt imbecili, am spus la multa lume sa isi cumpere detector de fum, stingator P6 in casa dar ...nu s-a sichisit nimeni sa isi cumpere, ba chiar m-au facut nebun, sa ai las in pace cu porcariile astea si ca nu li se intampla lor asa ceva.....am dat share pe facebook la sfaturi antiincendiu, am explicat prietenilor ( vreo 400 ) ca un detector de fum in casa le poate salva viatza, nimic din partea lor, le-a cazut mana sa dea un share, se da share la toate cacaturile, la ceva bun nu...presa doarme...eu la o asemena tragedie il intreaba pe proprietar daca avea asigurare....ati vazut vreodata in ziarul cuget liber vreun articol despre detectorul de fum ? sau la fiecare articol in care un om ramane pe drum din cauza incendiului sa zica: un sistem de pslinkere ( 50lei bucata ) le-ar fi salvata casa, sau daca ar fi avut un detector de fum le-ar fi salvat viatza..ati vazut vreodata ? ziarisiti handicapati