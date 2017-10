IMAGINI SPECTACULOASE / Incendiu violent lângă Metro 1

1

Detsamentul Palas la datorie!!!

Bravo mai Gopo se vede ca esti pompier nu ca cotei aia din 2007 ( clanul spagarilor - dosar DNA 2007) care se ascund dupa autospeciale. Unde este lesinatul de Leo marele ofiter care lesina pe platou ca o pizda ; nu il vad in foc tragand de furtune si dand indicatii tactice . Sta la un pahar de vin cu patatul venit din Bucuresti si se vaita de ratele de la banca . La munca domnilor asa zisi ofiterii nu la frecat .... prin birou la o samantza si un pahar de vin. In curand o sa ramana ISU. Ctza fara ofiterime la cat de capabili sunt acesti indivizi . Operativul isi face treaba ca de fiecare data, nu se da la o parte din bataia focului - dar sunt in acelasi timp si cei asupriti , pusi pe listele de disponibilizare fara scrupule, fara un motiv concret . Se va face curatzenie in curand !!!!! DNA`ul si Parchetul militar va luat in vizor domnilor cu disponibilizarile facute abuziv !!!