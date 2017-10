Imagini şocante. Tragedie la Constanţa: Celebru dirijor german, mort în accident rutier

10

Reglarea corecta a pozitiei oglinzilor retrovizoare

Oglinzile retrovizoare sunt de două feluri, plate sau convexe. Deși mărește câmpul de vizibilitate în spatele vehiculului, totuși oglinda retrovizoare convexă prezintă importante dezavantaje față de cea plată, deoarece modifică imaginea reală pe care o redă și-i schimbă proporțional dimensiunile, ceea ce face dificilă aprecierea corectă a distanțelor, a direcțiilor de mișcare și a vitezelor obiectelor observate de conducătorul auto. Oglinda interioara - trebuie reglata pentru a cuprinde zona din spatele masinii. Oglinzile laterale - trebuie sa permita vizualizarea unghiurilor moarte din lateralele autovehiculului, nu sa cuprinda acceasi zona ca si oglinda interioara. In primul rand se regleaza scaunul soferului in pozitia dorita. Se apleaca capul pana cand atinge geamul din stanga si se ajusteaza pozitia oglinzii pana cand abia se mai vede bara spate. Se schimba apoi pozitia spre dreapta, la o distanta similara (aproximativ in dreptul oglinzii interioare) si se fac reglajele pentru oglinda din dreapta. Facand reglajul in acest fel se pot observa obiectele din unghiurile moarte fara a fi necesara schimbarea pozitiei capului. Traficul din spate poate fi observat in oglinda retrovizoare. Când autoturismul a început modificarea direcției, imaginile din oglinzile retrovizoare se schimbă spre altă direcție și devin nefolositoare. Deci înainte de a vira conducătorul se va asigura în oglinda exterioară și va întoarce un moment capul pentru a vedea dacă lângă autoturism nu circulă alt vehicul.