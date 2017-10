Imagini şocante! CRIMĂ cu SÂNGE RECE ÎN CONSTANŢA. TÂNĂR CU HIV, UCIS cu bestialitate şi TÂRÂT pe scări. Criminalul, de negăsit - UPDATE

3

prieten

in primul rand , iustin nu avea HIV, stiu sigur,el este din ovidiu nu tulcea, si locuieste de 20 de ani in cta,iar crima nu putea fi savarsita de iubitul lui care are o relatie de 14 ani deoarece este ospatar pe vas de croaziera si este pe vas in acest moment, ultim aoara cand a fost in tara a fost in vara acestui an